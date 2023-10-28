邮储银行：截至今年9月末涉农贷款余额2.11万亿元
2023年10月28日09:53 | 来源：人民网
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10月27日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）公布了2023年三季度报告。今年以来，邮储银行深入践行“5+1”战略路径，持续推进“六大能力”建设，加快打造五大差异化增长极，在落实国家战略、支持实体经济、保持自身健康平稳发展的过程中扎实推进各项重点战略任务落地，以转型发展打造核心优势和核心竞争力，以巩固差异化竞争优势筑牢长期价值“护城河”。
三季报显示，截至今年9月末，邮储银行客户贷款总额达8.02万亿元，较上年末增长11.23%，前三季度增加8100.63亿元，同比多增1122.93亿元，增量创历史同期新高；实现营业收入2601.22亿元（中国会计准则，下同），同比增长1.24%，其中利息净收入同比增长3.12%，增速较中期提高0.79个百分点；实现归属于银行股东的净利润756.55亿元，同比增长2.45%；净利息收益率2.05%，继续保持优秀水平；不良贷款率0.81%，较上年末下降0.03个百分点。
农村市场空间巨大、金融需求旺盛，邮储银行持续推进三农金融服务提质增效，争当乡村振兴主力军。在具体举措上，邮储银行积极推进信用村建设提质升级，试点推进数字化创建信用村，优化信用户创建模式，提升普遍授信效率；持续抓好产业场景开发，为优势产业制定专属服务方案，加快发展产业贷；推进县域消费生态建设。数据显示，截至今年9月末，邮储银行产业贷累计投放破千亿元，结余较上年末增加超820亿元，服务了近20万户产业经营主体；打造405个移动支付受理示范县，覆盖商超、餐饮、医疗健康等县域场景超22万个；涉农贷款余额2.11万亿元，较上年末增加2984.46亿元；个人小额贷款余额1.38万亿元，较上年末增加2408.02亿元。
(责编：董童、李源)
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