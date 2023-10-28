王春

原标题：世界五百强企业将携创新成果集中亮相

又到进博日，八方宾客来。第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。科技日报记者了解到，本届进博会“朋友圈”持续扩大，确认参展的世界500强企业超过历届水平，数百项新产品、新技术、新服务将得到集中展示。目前，全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司均已确认参展。作为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台和全球共享的国际公共产品，第六届进博会亮点满满，值得期待。

在距离本届进博会开幕不到一个月时，美国吉利德科学全球副总裁、中国区总经理金方千翻开办公桌台历，在“11月5日”上重重地画了一个圈。“在进博会上，小药片也能实现‘健康大梦想’。”金方千说。

2022年首次参会时，吉利德就对“进博宝宝”有所耳闻——这是展商们对在进博会上实现“展品变商品”的创新药物的亲切称呼。一年后的今天，吉利德也拥有了自己的“进博宝宝”：拓达维？与安必速？。这两款是吉利德在去年进博会上重点展示的新药，今年已成功在中国获批上市，为转移性三阴性乳腺癌和侵袭性真菌病危重患者带来了新的治疗方案。

“进博会为推进创新药物上市的整体进程提供了重要助力。”金方千赞叹道：“今年，我们一举将展台面积扩大了5倍，并将首次公开创新药‘来那卡帕韦’的全面信息。”金方千介绍，来那卡帕韦是全球唯一每年仅需两次用药治疗艾滋病的药物，未来还可能替代预防性口服药物。

同样在进博会实现“展品变商品”的还有“六届元老”福特汽车。“在去年首展便受到广泛关注的传奇硬核越野SUV‘Ford Bronco’，将在明年正式在中国投产。”福特中国政府事务副总裁向小芳说：“本届进博会上，我们将带来多款展现福特优秀道路性能的硬核越野车型，其中包括预售开启3个小时便售罄800台的全域硬实力皮卡‘Ford Ranger’。”

近30年来，福特汽车深耕中国市场，在上海设有中国总部和全球第六个设计中心，在南京设有研发中心和测试中心。向小芳表示：“在福特全球业务转型大潮中，中国市场至关重要。我们正顺应汽车电气化和智能化趋势，推出具备竞争力的电气化产品。”据悉，2021年，在第四届进博会上，福特汽车曾被推选为“进博会参展商联盟汽车创新发展专业委员会”主席单位，该专委会目前已引入欧洲汽车工业协会并作为支持单位。

作为进博会6年“挚友”的西门子公司，今年将首次全景呈现其突破行业挑战的21个路径与实践。在本届进博会上，西门子还将正式发布“Xcelerator”生态合作伙伴计划，赋能并成就新一代数字化和低碳化转型服务商。西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松表示：“期待在进博会与更多中国企业共享机遇，为世界经济的稳步复苏注入新活力。”

(责编：申佳平、李楠桦)

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