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今年前9个月我国人民币跨境收付38.9万亿元

2023年10月28日16:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电（记者吴雨）中国人民银行日前发布的报告显示，跨境人民币业务服务实体经济能力增强。2023年1月至9月，人民币跨境收付金额为38.9万亿元，同比增长24%。

　　中国人民银行发布的《2023年人民币国际化报告》显示，人民币跨境使用延续稳步增长态势，人民币在本外币跨境收付中的占比进一步提高。2023年1月至9月，货物贸易人民币跨境收付金额合计7.7万亿元，占同期货物贸易本外币跨境收付比例为24.4%，同比上升7个百分点，为近年来最高水平。2023年1月至9月，中国与“一带一路”共建国家人民币跨境收付金额为6.5万亿元，同比增长19%。

　　同时，人民币融资货币功能不断提升。报告称，境内银行境外贷款、境外机构境内债券发行等政策相继出台，人民币投融资环境持续改善。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，2023年2月以来，人民币在全球支付中占比逐月上升，9月升至3.71%，排名保持第五位。2023年9月，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%，同比上升1.6个百分点，排名上升至第二位。

　　此外，离岸人民币市场交易更加活跃。报告显示，2022年末，主要离岸市场人民币存款余额约1.5万亿元，重回历史高位。2022年，离岸人民币贷款规模保持增长，主要离岸市场人民币贷款余额为5955.5亿元。

　　报告称，下一阶段，中国人民银行将以市场驱动、企业自主选择为基础，有序推进人民币国际化，聚焦贸易投资便利化，进一步完善人民币跨境投融资、交易结算等制度和基础设施安排，支持离岸人民币市场健康发展。同时，健全本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理框架，提升开放条件下的风险防控能力，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：徐婵、袁勃)
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