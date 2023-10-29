原标题：构建多能融合的新型能源体系

【院士谈科技自立自强】

能源是现代文明的物质基础，能源革命与产业升级密切相关，不仅是“双碳”工作的重要途径，也是我国践行绿色低碳发展理念的具体举措。党的二十大报告对我国能源发展作出了新部署、提出了新要求，强调要“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系”。

新型能源体系的构建，需要发挥多种能源的融合优势。当前，我国能源体系仍然存在各能源种类相互独立、难以跨系统耦合优化等问题。不仅要突破各种能源自身发展的关键技术，还要突破各类能源之间互相联系的技术壁垒，促进工业流程再造的技术创新。这些也是构建我国新型能源体系与产业转型升级的难点问题和重点创新方向。

能源科技革命是能源革命的重要组成部分，科技创新必须发挥引领作用。当前，能源革命、工业革命、科技革命与人工智能互相叠加，如何结合国家体制机制优势，切实发挥科技创新的引领作用，值得深入思考与探索。

中国科学院作为国家战略科技力量主力军，针对国家能源革命、产业升级及“双碳”目标的重大国家需求，一直在积极探索体系化建制化科研组织模式。2017年以来，中国科学院指导大连化学物理研究所联合院内能源领域20余家科研单位，牵头建设中国科学院洁净能源创新研究院，打造能源科技“集团军”。通过系统分析，我们提出“多能融合”技术创新路线和“四主线、四平台”多能融合技术体系，在“变革性洁净能源关键技术与示范”等项目的支持下，开展跨学科、全方位和高强度的协同创新探索。截至目前，完成了63项关键技术突破，示范类项目全面开工55项。

在技术创新的同时，我们积极推进我国典型区域多能融合为特征的新型能源体系示范。引导企业、地方政府和社会资本投入到示范工程建设中，促进大规模、系统性的技术示范工程落地，为全国同类型区域探索低碳化转型的技术方案和技术融合模式，构建新型能源体系提供先行先试经验。

“双碳”目标的实现是一个循序渐进的过程，跨领域、系统化布局不仅有巨大的创新空间，还会产生巨大的总体节能减排效果。多能融合的新型能源体系，能够切实提高能源储备和保障能力，保障我国能源产业链、供应链的安全和稳定。为此，我们还需要继续努力，加快实现能源领域高水平科技自立自强，助力绿色发展之路走得更远更好。

（作者：刘中民，系中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长）

(责编：罗知之、杨迪)

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