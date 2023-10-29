原标题：三季度民航客运规模创季度历史新高

本报北京10月28日电（记者姚亚奇）民航局航空安全办公室副主任李勇在27日举行的新闻发布会上表示，今年三季度，民航客运市场需求旺盛，行业客运规模创季度历史新高。全行业共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，较2019年同期增长2.6%，恢复水平较二季度提高6.3个百分点。

三季度，全行业完成运输航空飞行340.9万小时，同比增长73.4%，较2019年同期增长7.1%；累计飞行137.3万架次，同比增长65.7%，较2019年同期增长5.5%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

在生产运行方面，三季度，民航保持安全有序恢复态势，民航运输生产持续向好，行业总体运输规模基本恢复至疫情前水平。全行业共完成运输总周转量336.8亿吨公里，同比增长89.3%，恢复至2019年同期的99.6%。民航货运市场需求稳定。全行业共完成货邮运输量194.0万吨，同比增长24.4%，较2019年同期增长0.2%，恢复水平较二季度提高3.3个百分点。航班效益指标继续回升，较二季度和去年同期提升明显。全行业飞机日利用率为8.9小时，较二季度提高0.7小时。

在运行保障方面，三季度，民航保障各类飞行154.5万班，日均16791班，同比增长63.3%，恢复至2019年同期的98.8%；航班正常率为77.0%。

(责编：罗知之、杨迪)

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