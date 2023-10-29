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三季度全国规上工业企业利润增长7.7%

2023年10月29日08:36 | 来源：证券日报
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原标题：三季度全国规上工业企业利润增长7.7%

　　本报记者 孟 珂

　　10月27日，国家统计局发布数据显示，前三季度，全国规模以上工业企业利润同比下降9.0%，降幅较上半年、一季度分别收窄7.8个百分点和12.4个百分点。分季度看，一、二季度，规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%，三季度利润增长7.7%，工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。分月看，9月份规上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长。

　　国家统计局工业司统计师于卫宁表示，前三季度，随着宏观政策“组合拳”效果不断显现，市场需求持续改善，工业生产平稳增长，工业企业营收利润持续恢复向好。

　　随着市场需求持续恢复，工业品价格逐步回升，工业企业营收明显好转。前三季度，规上工业企业营业收入同比持平，增速较上半年、一季度分别回升0.4个百分点和0.5个百分点。其中，三季度规上工业企业营业收入在连续两个季度下降后同比增长0.3%，拉动当季利润由降转增。分月看，9月份规上工业企业营业收入同比增长1.2%，连续两个月增长，增速较8月份加快0.4个百分点。

　　三大门类利润均有改善，六成行业利润好转。三季度，采矿业利润降幅较二季度收窄11.6个百分点，制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%，电力热力燃气及水生产和供应业利润增长44.5%，增速较二季度加快10.6个百分点。前三季度，在41个工业大类行业中，有25个行业利润增速较上半年加快，或降幅收窄、由降转增，占61.0%。

　　前三季度，原材料制造业利润降幅较上半年收窄18.8个百分点，拉动规上工业利润降幅较上半年收窄6.0个百分点，是贡献最大的行业板块。消费品制造业利润降幅较上半年收窄7.9个百分点，其中三季度消费品制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%。

　　于卫宁表示，随着下游需求逐步恢复，部分大宗商品价格回升，企业生产积极性提高，叠加同期基数较低等因素，共同推动原材料行业利润明显恢复。同时，受益于经济持续恢复向好、扩内需政策效果不断显现等因素，消费需求持续回暖，消费品行业利润明显好转。

　　值得关注的是，不同类型企业利润均有回升。数据显示，前三季度，规上工业企业中，国有控股、私营、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较上半年分别收窄9.5个百分点、10.3个百分点和2.3个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄10.9个百分点、4.5个百分点和3.5个百分点。

　　企业单位成本下降，营业收入利润率提高。三季度工业品出厂价格持续回升，带动企业营收改善，盈利空间扩大。三季度规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.74元，同比减少0.71元；营业收入利润率为6.02%，同比提高0.41个百分点。

　　于卫宁表示，总体看，前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显。下阶段，要继续落实落细党中央、国务院决策部署，着力扩大有效需求，提振市场信心，助力企业纾困解难，稳定企业预期，扎实推进新型工业化，不断塑造发展新优势，巩固工业企业效益恢复向好基础，持续推动工业经济高质量发展。

(责编：罗知之、杨迪)
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