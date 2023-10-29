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生态环境部部长：坚决遏制“两高一低”项目盲目上马

2023年10月29日09:26 | 来源：中国新闻网
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原标题：生态环境部部长：坚决遏制“两高一低”项目盲目上马

　　中新社济南10月28日电 (孙婷婷)中国生态环境部部长黄润秋28日在济南表示，当前中国经济社会发展已经进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍然处于压力叠加、负重前行的关键期。

　　当天，黄润秋在中国生态文明论坛济南年会上表示，10年来，中国以3%的能源消费增速支撑了年均超过6%的经济增长，能耗强度累计下降26.4%，是全球能耗强度降低最快的国家之一，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均位居世界首位，新能源汽车产销量连续8年稳居世界第一，绿色日益成为高质量发展的鲜明底色。

　　黄润秋称，中国将以减污降碳协同增效为总抓手，严把生态环境准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，着力推动产业结构、能源结构、交通运输结构调整。同时，有计划、分步骤实施碳达峰行动，推动能耗“双控”逐步转向碳排放“双控”，构建清洁低碳安全高效的能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。

　　中国科学院院士金之钧在作主旨演讲时，以国际石油公司举例称，当前，石油公司纷纷探索向可再生能源转型，从石油向天然气转变，从化石能源向清洁低碳能源转变，从单一业务(石油)向能源综合业务转变，从资源为王向技术为王转变。他认为，在能源领域，未来最具挑战性的是储能技术、氢能利用技术及地热开发利用技术等。(完)

(责编：罗知之、杨迪)
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