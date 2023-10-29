刘荷 王庆凯

原标题：流量狂欢后，国货如何固守“长红”市场？

近年来，不少昔日“默默无闻”的老牌国货凭借互联网流量迎来了“高光时刻”，尤其是在“花西子事件”后，诸多国货品牌相继出现缺货、爆仓等销量“井喷”现象。但流量狂欢后，不少国货品牌相继面临销量增长乏力的困境。如何固守“长红”市场，已然成为摆在“国货”面前的一道必答题。

纵观国内消费市场，一方面国货品牌为争夺市场份额不断“内卷”，不少品牌陷入价格战和流量比拼，利润和生存空间进一步被压缩；另一方面，消费者日益理性，对产品的性价比、安全性、质量和品牌认可度提出更高要求，“物美”更要“价廉”成为消费者购买商品的关键指标。

流量来得快，去得也快。回归理性、留住用户，并实现品牌升级与产品优化，国货还需在“求实”“谋新”“注能”上下功夫，探索出适合自身品牌长期发展的思路与营销策略，守住“长红”市场。

“求实”就是要深入挖掘消费需求，谋划“长红”优供给。商品的优良品质和良好口碑是国货品牌经营的立足之本，品牌的信任度与认可度始于产品，立于形象，见于服务，只有让消费者真正感受到“实打实的优惠”，才能赢得消费者的长期信任和支持。

“谋新”就是要着力推进转型，搭建“长红”强矩阵。国货要“赶上潮流”，“加”足产品创新的力度，“减”轻销售链路的“负担”，“乘”上电商营销的快车。只有全方位优化销售链路、流通时间和人工成本，打造独特的品牌卖点与产品标签，构建线下+线上的全链路生产销售矩阵，才能于“变局”中开“新局”。

“注能”就是要盘活上下游产业链，释放“长红”新动能。国货品牌要在产品研发的创新力度上花心思，在品控把关的管理力度上下功夫，在用户体验的服务力度上出实招，借助品牌历史、品牌文化、品牌特点增强品牌活力，实现“弯道超车”。

国货这次意外“出圈”，为振兴民族品牌打了一针强心剂。但国货“长红”不能仅靠广大网友的朴素“爱国情怀”，而是需要品牌自身扎扎实实做产品，审时度势积极谋求创新，才能打响“中国质量”，擦亮“中国品牌”。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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