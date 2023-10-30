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让迈向“智造未来”的步伐更强健

孙 瑜
2023年10月30日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：让迈向“智造未来”的步伐更强健

　　10月28日至29日，2023首届国家工业软件大会在浙江省湖州市召开。大会聚集了包括20余位院士在内的1500余位专家学者，探讨工业软件领域前沿理论和技术创新应用问题，共话我国工业软件未来发展之道。

　　工业软件被公认为“工业制造的大脑和神经”，是数字经济时代工业领域的“皇冠”。

　　“工业软件连接着生产的每一个环节，控制着机器的每一个动作，优化着每一个流程的细节。”中国工程院院士、中国自动化学会理事长郑南宁在致辞中说，从简单的编程到今天复杂系统的集成，工业软件支撑起整个工业的生态。

　　由“中国制造”向“中国智造”转型，需要工业软件的强力支撑。然而，目前我国工业软件领域仍面临“核心技术受制于人”的困境。

　　“工业软件分为三类，研发设计类软件、生产制造类软件和经营管理类软件。”中国工程院院士、浙江大学教授孙优贤在接受科技日报记者采访时介绍，“当前，研发设计类国产软件的市场占有率约5%，并且多应用于系统功能单一、工业机理简单、产业复杂度较低的领域。”

　　孙优贤表示，生产制造类国产软件占国内市场份额的比例近50%，经营管理类近70%，“但生产制造类国产软件仍没有进入核心工业技术领域。”

　　与会专家一致认为，让迈向“智造未来”的步伐更加强健，需要国产工业软件在多方合力下取得更多创新性突破。

　　推动工业软件发展，应充分发挥终端引导作用，加快工业软件与工业企业的深度融合。“研究一定要注重问题驱动，找到企业生产过程识别、决策与控制中亟待解决的问题，选准应用场景。”中国工程院院士、东北大学教授柴天佑强调。工业软件必须与终端工业企业深度融合，在生产实践中调整完善、更新迭代，不断提升软件的精度、稳定性、可靠性。

　　柴天佑建议，研究单位、高技术公司、制造企业应形成长期稳定的合作研究机制，“特别是学校培养年轻人，要让年轻人做实验，在跨学科团队研发模式中得到锻炼。”

　　“工业软件强调‘工业’，相关人才就需要有工业自动化控制、流程、设计等多方面知识储备。”孙优贤说，要更正“工业软件靠计算机人才”的误区观念，重视对工业自动化人才的培养。

　　另一方面，当前实际中，一些优秀国产软件难以在工业实践流程中得到改进优化的机会。孙优贤建议，相关部门应加大扶持政策的力度，积极鼓励采购国产工业软件，引导国产工业软件在多行业、宽领域中优先应用。

　　中国工程院院士、北京大学教授高文认为，开源开放是构建繁荣的技术生态和产业生态的必要基础。以电子设计自动化（EDA）为例，他呼吁推动构建开源开放的EDA基础平台。

　　中小企业如何搭上工业互联网的便车？中国工程院院士、重庆邮电大学名誉校长邬贺铨指出，将大模型缩简为模型即服务（MaaS）模块以小切口方式介入到平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）间，能丰富企业级操作系统功能，降低中小企业使用大模型的门槛。

　　浙江大学党委书记任少波表示，未来，浙江大学将聚焦工业软件自主研发的国家需求，充分发挥学校多学科综合交叉优势，依托高能级创新平台，提升工业软件人才供给能力，加强战略科学家引领的有组织科研，高水平服务支撑国家新型工业化和现代化产业体系建设。

(责编：杨曦、陈键)
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