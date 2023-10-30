合生创展：以持续稳健的运营方式确保项目如期交付
近日，合生创展公布数据显示，今年1至9月，该公司及其合营公司、联营公司的总合约销售金额约为252.94亿元，同比增长约9.11%，成为今年以来业绩保持稳定增长的房企之一。
虽然面临市场环境压力，今年上半年，合生创展实现地产交楼销售收入110.61亿港元，较上年同期上升37%，平均价格同比上升17%。交付总建筑面积约54.3万平方米，已落成总建筑面积合共约为83.4万平方米，预期于下半年落成的总建筑面积合共约为206.35万平方米。
合生创展相关负责人表示，“保交楼”项目作为一项重大的民生工程，合生创展严格控制现场工作质量及安全施工，细化安全措施，强化质量意识，打造精工工程，以持续稳健的运营方式，确保项目如期交付。
合生·龙河湾壹号交付现场（受访者供图）
近日，廊坊合生·龙河湾壹号小区内，迎来交付第二季。至今为止，龙河湾项目2023年已累计交付1200户，100%如约交付，100%到访收房率。曹妃甸合生·观唐帝景项目作为具有城市影响力的地标性综合体，超预期完成C10-1地块竣备工作，9月8日顺利完成集中780套住宅产品交付工作。合生上海地区以实际行动提升项目交付进度和品质，让业主如期住进新家，2023年合生颐廷集中交楼交付期间共计交付1085户，交房率达85%。截至2023年三季度，合生广州四个项目共完成九个批次交付，交付户数5810户。客户总体满意度得分92.1分，表现良好。2023年四季度，合生广州还将有2831套交付。
“各项目相继如期交付，是合生创展作为责任房企的担当与实力。合生创展持续用稳定、高品质的交付能力兑现合生创展对业主的承诺，同时也不断构筑体验场景、健康生活场景、智慧人居场景、美好服务场景等全维度品质生活。”该负责人表示。
稳健安全的财务结构是合生创展恢复可持续发展的一项重要基础。面对行业调整周期，合生创展坚持财务稳健的审慎策略，持续缩减债务规模。2023年上半年，合生创展的债务总额为914.26亿港元，较上年965.27亿港元下降5%；资产负债率为67%，与去年年末持平。对此，该负责人认为，通过稳健发展的策略始终保持较低资产负债率、借贷成本逐年下降以及充足安全的现金流，公司获得了市场和资本的认可。
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