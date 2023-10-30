原标题：孙宝国、单杨院士一行赴湖南平江调研

10月25日，在长沙参加中国食品科学技术学会第二十届年会的中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学教授孙宝国，中国工程院院士、湖南省农科院学术委员会主任、洞庭实验室主任单杨来到平江，调研考察平江县休闲食品产业发展情况。副市长张世愚，市农业科学研究院党委书记张岳平，县领导李勇、张生才、仇文娟等一同参加。

劲仔食品股份有限公司是一家集休闲食品研发、生产、加工、销售为一体的现代化食品企业，为湖南第3家休闲食品上市公司，主打产品劲仔小鱼累计热销90亿包，产品畅销全球约30个国家。湖南麻辣王子食品有限公司是辣条行业标准起草单位之一，建设了制药级GMP洁净车间，并在长沙建立了辣条博物馆。孙宝国、单杨院士来到高新区，沿着劲仔食品和麻辣王子的生产参观通道参观，详细了解产品研发、生产、销售，特别是现代化技术运用、智能化生产、科研投用等情况。

“平江休闲食品产业在现代化方面处于领先地位，但是现代化无止境，希望平江的辣条产业不断运用现代的高新技术，特别是数字化的智能技术来提升产业，通过数字化赋能使产业的智能化程度越来越高。”参观完之后，孙宝国院士对平江休闲食品的现代化程度表示肯定，并提出殷殷期盼。

座谈会上，县委书记李勇向孙宝国院士颁发平江县人民政府顾问聘书，县委常委、副县长仇文娟介绍了我县休闲食品产业发展情况。长期以来，平江县高度重视并大力发展休闲食品产业，全县共有获证食品生产者682家，品类涵盖辣条食品、豆制品、肉制品、水产品等18类。2022年，全县休闲食品实现产值349亿元。

“希望通过与院士专家加强合作，推动食品工程与安全研发取得更大突破，促进行业和地方的发展，以及产品的改良，全力发展好食品加工产业，将岳阳建设成中南地区具有较大影响力的食品产业基地。”张世愚期待与院士专家深化交流合作，表示将为院士专家在岳阳工作提供最贴心的保障，让大家在岳阳大地施展抱负、勇攀高峰。

李勇对两位院士的到来表示热烈欢迎，感谢院士专家对平江发展的高度关注关心。他说，平江当前正处于建设“一城四区”、加快挺进全省县域经济十强的关键时期，希望院士们发挥自身优势，与平江共建专家工作站、推进科技成果转化，深化人才交流合作，助力平江打造中国休闲食品之都。

“平江以辣条为代表的休闲食品工业，现在已经具备了非常好的基础，在国内外有了非常好的声誉。”孙宝国院士对平江休闲食品产业的发展表示肯定。孙宝国认为，未来休闲食品发展的趋势主要在于风味、健康和生产现代化、市场国际化，他希望平江也朝着这些方向进一步努力。“平江的辣条，中国人民现在很喜欢，要站在让世界人民也喜欢的高度去做好，辣条要走向世界，我们有这个实力，有这个志向，我们在市场上也有动作、有准备。”孙宝国对平江休闲食品产业的发展充满信心：“我相信以辣条为主要代表的平江的休闲食品产业一定会做得越来越好、做大做强。”

据悉，10月24日，由中国食品科学技术学会主办的中国食品科学技术学会第二十届年会在湖南长沙召开，孙宝国、单杨等9位中国工程院院士出席。县委副书记、县长彭方建在中国食品科学技术学会第二十届年会“长沙之夜欢迎晚宴”上致辞，从历史久、链条长、品牌响、品质优等方面推介平江休闲食品产业。(来源：今日平江)

(责编：曹淼、李源)

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