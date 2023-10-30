新华社北京10月30日电（记者魏玉坤）国家统计局30日发布的数据显示，前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入91619亿元，同比增长7.7%，增速比上半年快0.4个百分点。

“前三季度，随着我国经济持续恢复向好，文化市场供需潜能加快释放，文化产业各项政策显效发力，文化核心领域、文化新业态行业、文化服务业企业均呈现较快增长，文化产业恢复向好的发展态势得到进一步巩固加强。”国家统计局社科文司高级统计师张鹏说。

统计数据显示，文化新业态行业规模持续壮大，营业收入占比继续提升。前三季度，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36870亿元，同比增长15.2%，快于全部规模以上文化企业7.5个百分点，增速比上半年快0.2个百分点。文化新业态行业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入比重为40.2%，占比高于上年同期2.6个百分点；对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为74.3%。

文化服务业保持较快增长，文化批发和零售业、文化制造业均呈现积极变化。前三季度，文化服务业实现营业收入47588亿元，同比增长14.6%，增速明显快于规模以上服务业企业整体水平。文化服务业营业收入占规模以上文化企业的比重为51.9%，占比高于上年同期3.1个百分点。

文化企业利润总额较快增长，效益水平稳步提升。张鹏表示，受上年同期基数较低、文化服务业企业经营较快恢复等因素影响，前三季度规模以上文化企业利润总额7508亿元，同比增长31.4%。规模以上文化企业营业收入利润率为8.2%，同比提高1.48个百分点，比上半年提高0.14个百分点。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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