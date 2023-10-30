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财政部将加强国有商业保险公司长周期考核

2023年10月30日19:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月30日电（记者申铖）财政部将进一步加强国有商业保险公司长周期考核，并对其投资管理提出了相关要求，引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。

　　财政部30日对外发布通知，明确了上述安排。

　　财政部有关负责人表示，出台这一通知，主要目的在于：按照保险行业运营规律，增强资产与负债的匹配性，继续引导国有商业保险公司长期稳健经营，防止因单纯考核年度目标，出现突增业绩、忽视风险的短期行为，鼓励其进行长期投资、稳定投资、价值投资。同时，也有利于更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。

　　根据通知，《商业保险公司绩效评价办法》（财金〔2022〕72号）中经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。3年周期指标采用近3年净资产收益率几何平均数，当年度指标采用当年净资产收益率。

　　为引导国有商业保险公司投资经营更好匹配保险资金长期属性，此次发布的通知在投资资质、资金投向和内部管理方面提出了相关要求。通知还进一步强调绩效评价结果运用，要求国有商业保险公司进行经营业绩对标，分析差距、找出原因，并进一步强化绩效评价数据真实性的要求。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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