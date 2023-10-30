新华社酒泉10月30日电（张艳、米思源）神舟十六号航天员乘组将于10月31日返回东风着陆场。酒泉卫星发射中心医院做好全面准备，全力以赴保障景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员平安回家。

在神舟十六号搜救回收任务中，酒泉卫星发射中心医院3辆医监医保车及相关分队被纳入到地面搜救主干力量，为航天员度过着陆初期地面重力再适应这一关键时段提供舒适环境，并为他们后续身体恢复打好基础。

“每车各保障1名航天员，车内设施齐全、环境舒适、布置温馨，配有冰箱、卫生间、温度控制系统等。”酒泉卫星发射中心医院张文介绍，“相较以前，第二代医监医保车的使用让刚刚结束在轨飞行的航天员更有回家的感觉。”

第二代医监医保车在神舟十三号搜救回收任务中首次启用，除医监医保功能外，还具备医疗救护功能。“在突发情况下，医护人员能够在车内实施院前急救，为伤员转运后送赢得时间，有效增强应急救援能力。”张文说。

此外，酒泉卫星发射中心医院还在院内设置了航天员救治区，配强配优医疗设备。张文说：“宁可备而不用，不可用而无备。医院始终坚持载人航天标准，打造最安全、最可靠的硬件配置，全面提升医疗服务能力水平。”

“除返回段外，载人飞船在发射上升段、运行段均有可能因出现紧急情况而应急返回。尽管这种可能性非常小，但我们必须时刻准备着，以确保航天员安全返回。”张文说，医院采用“一主一备”的人员备勤模式，保证应急救援随时展开，为航天员生命安全“上好全时保险”。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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