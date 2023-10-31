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新一批“大国重器”上架天猫双11

2023年10月31日08:22 | 来源：央广网
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原标题：这才是国货！新一批“大国重器”上架天猫双11

赶在天猫双11，国企央企国家队在淘宝集中上架了新一批“大国重器”。这些全球领先的“最新款”硬核国货在国民电商平台刚亮相，就瞬间冲上各大平台热搜。

根据淘宝店铺页面显示，首批上架的有全球最大直径竖井掘进机、全球最大吨位桥面吊机、全球首创1.2万米特深井自动化钻机、全球首创干喷湿纺大丝束产品，还有被称为“移动核能充电宝”的全球首个陆上模块化小型核反应堆“玲龙一号”等等。

官方店上架后，这些大国重器还将在淘宝直播间“闪降”。根据今年双11规则，它们将参与跨店满减或领券优惠，为全民双11增加独特的节日氛围。有网友表示，虽然买不起，但还是第一时间装进购物车，不为别的，图的就是这份自豪感！

国务院国资委新闻中心旗下官方新媒体平台“国资小新”，每年在天猫双11期间都要分享自己的大国重器“购物车”，被网友称为“最硬核的购物车”，还引发全网多个行业领军企业效仿。因此，每年双11的“最硬核的国货购物车”的发布，成为网友最期盼的“上新”之一，也成为国资小新的保留节目。

继今年春节前在淘宝创造性的开通“大国重器直播间”以来，“国资小新”今年天猫双11更进一步：开通淘宝店，一口气上架了16款硬核国货，将国货科普宣传提上一个新台阶。

这些经历多年漫漫自主路的“大国重器”，在淘宝上立体地展示了中国科技“上天下地入海”。空中，“直-20”直升机已实现全疆域、全天候、全权限的救灾物资的运送能力；海上，有全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”；地下，全球最大直径竖井掘进机正在上海静安区，挖出世界最大直径（23.02米）深度约50.5米的智慧车库。

除了在全球“遥遥领先”外，这些硬核国货还有一个明显的特征：突破了国外“卡脖子”难题。在西部沙漠腹地，万米自动化钻机正在挖掘“地下珠峰”的油气宝藏，其核心技术打破了国外的垄断，还解决了能源卡脖子难题。重型燃气轮机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”，也是工业强国的一个重要标志。“太行110” 重型燃气轮机验证试验成功，将进一步打破国外的技术长期以来的封锁和市场垄断。此外，中国移动发布的“破风8676”芯片，让5G网络核心设备不再被“卡脖子”。

在新材料领域，从研发到量产也存在“卡脖子”难题。一缕“细丝”芳烃，不仅是制衣原料，还广泛用于化纤、轻工、电子、建筑等方面。中国石化第三代芳烃技术首套工业应用装置的投产，让我国成为第三个自主掌握芳烃生产技术的国家。中国建材的全球首创干喷湿纺大丝束产品，打破了国外市场的碳纤维的技术垄断，让价格逐步回归理性。

在我国“双碳”目标下，“绿色环保”成为这批大国重器的另一个底色。玲龙一号、 太行110、第三代国产芳烃首套装置等，为世界提出中国的“绿色方案”。

“大国重器”上架万能的淘宝，突破了许多人对国企和淘宝的固有认知，因此每次都能引发广泛的社会关注。网友们都很期待，什么时候真的能在淘宝上下单？

实际上，淘宝上的工业品早已经成长为大市场。据了解，目前淘宝天猫工业品品类齐全，在工业品电商领处于领先地位，市场的商品量达到4亿，年在线交易额突破1200亿元。小到螺丝帽，大到数十吨的工程机械，上下游全链路专业采购需求都能在淘宝天猫上一站备齐。为了更好的帮助国家先进制造企业的硬核商品加快脱颖而出，淘宝天猫工业品行业将推出“天合计划”，进行一揽子扶持政策。相信不久的将来，越来越多的“大国重器”将在淘宝插上翅膀，走向大市场！

(责编：曹淼、李源)
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