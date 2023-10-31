推进乡村振兴，离不开社会力量的积极参与。近年来，作为农业产业化国家级重点龙头企业，周黑鸭积极助力乡村振兴，依托优质农牧食品产业链、产业研究院等主体，提供农业补贴政策、涉农技术服务等,助力农户发展现代农业、增收致富。与此同时，周黑鸭通过持续加强科研投入，拓展线下销售渠道，发力电商、外卖领域走近年轻人等举措，坚持走高质量发展之路。

乡村要振兴，产业必兴旺。打造农业全产业链，既是加快农业农村现代化建设的重大任务，又是全面推进乡村振兴的坚实基础。这对于企业积极延伸和拓展农业产业链、培育发展农村新产业新业态提出了要求和挑战。据介绍，周黑鸭在农村地区建设了现代化农业企业，通过引进先进的农业技术和设备，提高农业生产效率和质量。这不仅促进了当地农业的现代化发展，也提供了更多的就业机会，让当地农民能够在家门口就能获得稳定的收入。

湖北红安县由于地理气候独特，盛产的花椒麻度高、香味浓、颜色鲜。经过数年的全国多地考察，周黑鸭最终将卤制香辛料的一员——花椒，落户红安。2022年7月，湖北黄冈红安县七里坪镇明创农业周黑鸭辅料基地项目奠基仪式在明创农业花椒基地落成。项目总投资3.8亿元，拟建成集农业种植、加工为一体花椒辣椒产业基地，建设周期为36个月，分农业、工业两个板块进行。其中，农业板块投资2.8亿元，计划新建花椒和中药材套种基地约3000亩，辣椒基地2000亩、中药材科普园30亩，水肥一体化工程3000亩，同步配套完善基础设施建设；工业板块投资1亿元，建设农产品加工中心。

短短一年，该项目已持续带动周边5个村、14个村民小组增收，吸纳周边300余个村民常年务工就业，目前基地已累计用工30000余人次，未来还将持续做大做强花椒种植、加工、观光等农文旅融合发展，为推进乡村振兴贡献一份力量。此外，周黑鸭还注重推动红安县旅游产业的发展，与农业公司共同将农村地区的自然风光、传统文化和美食等元素相结合，打造出具有特色的旅游品牌，吸引更多的游客前来观光和品尝美食，不仅促进了红安县经济发展，也让更多人了解了乡村文化和历史。

周黑鸭相关负责人介绍，公司致力于打造高质量发展“新引擎”：首次推出“气调包装熟卤肉制品”，联合武汉市标准化研究院、方圆标志认证集团共同起草《气调包装熟卤肉制品》团体标准；全国门店升级气调保鲜包装；实施原料验收关、过程控制关、成品放行关、控物流环节、控门店环节的“三关两控”。通过信息化系统实现端到端之间的信息共享，实现产品质量可追溯。目前公司已获123项专利，其中发明专利6项、实用新型专利72项、外观设计专利45项。

此外，2021年，周黑鸭升级了整个整合供应链中心，集合了计划采购、生产管理、仓储物流、质量保障等模块，建设了湖北武汉、江苏南通、广东东莞、河北沧州、四川成都五大工厂。五大生产基地建设，灵活调配产能，实现高效协同，让产品实现安全速达。凭借供应链的精细化布局，该公司全国超80%的门店都可实现24小时供配到达，100%的门店可以实现48个小时达。

近年来，周黑鸭深化年轻化策略，建立起全面的年轻人触达渠道，努力让代表中国传统美食的卤味产品走近Z世代。周黑鸭相关负责人表示，公司对自身实力坚持打磨，无论是供应链的建设，还是全方位的触达网络布局，锻造这些能力始终离不开企业“给消费者带来好滋味”的初心。

(责编：董童、李源)

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