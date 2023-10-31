原标题：我国将首次举办“一带一路”科技交流大会

本报北京10月30日电 记者杨舒从30日召开的国务院新闻办新闻发布会上获悉，首届“一带一路”科技交流大会将于11月6日至7日在重庆举行。大会将与共建“一带一路”国家共同总结科技创新合作的进展和成效，共同探讨科技创新发展的趋势和方向，共同商量推进创新丝绸之路高质量发展的重点举措。

科技部副部长张广军介绍，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。科技创新作为促进经济发展、民生改善和应对全球性挑战的关键力量，是共建“一带一路”的重点领域，也是各国共同关注的重点方向。10年来，在各方共同参与和推动下，“一带一路”科技合作机制不断深化，科研人员往来越发紧密，科技合作成果日益丰硕。截至目前，中国已与80多个共建国家签署了政府间科技合作协定，共同构建起全方位、多层次、广领域的科技合作格局，结出实打实、沉甸甸的合作果实。

在共同促进人文交流方面，中国与共建国家深化全方位科技往来，中国支持逾万名共建国家青年科学家来华进行短期工作和交流，累计培训共建国家科技和管理人员1.6万人次；在共同提升科研能力方面，中国与共建国家实施了多批联合研究计划，并在农业、医疗、信息、新能源、基础研究等多个领域共同建设了50多家“一带一路”联合实验室，建立了10个海外科教合作中心。

在共同服务民生改善方面，中国与共建国家支持建设公共卫生科技合作中心、农业技术示范中心、菌草技术示范中心、海水养殖研究中心、山地灾害研究中心等一批合作平台，同时实施了一批“小而美”的合作项目，促进科技成果让更多人受益；在共同支撑产业发展方面，中国与共建国家推进科技园区合作和多领域技术转移示范，中国面向东盟、阿拉伯国家、非洲等区域建设了9家跨国技术转移中心，与各国共建覆盖广泛的技术转移网络，服务各国产业升级；在共同助力文明传承方面，中国与共建国家开展联合考古和文物保护等科研合作，在探寻丝绸之路多元灿烂历史面貌的同时，展现出文明互鉴的和美诗篇。

据悉，本次大会由科技部、中国科学院、中国工程院、中国科协、重庆市人民政府和四川省人民政府共同主办，国家发改委为支持单位。大会将以“共建创新之路，同促合作发展”为主题，围绕政府间科技合作、科技人文交流、产业创新发展、科研范式变革、未来医学、开放科学及大数据等议题，设置开幕式暨全体大会、“一带一路”科技创新部长会议、主题活动、圆桌会议及成果展示5大板块，10场主要活动。大会将发布重要成果报告，启动推进“一带一路”科技创新合作的重要举措，发出开放合作、携手发展的共同心声。

(责编：杨曦、陈键)

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