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“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛即将举行

2023年10月31日15:53 | 来源：人民网
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11月6日，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛将在上海举办。与会嘉宾将探讨数字贸易领域的创新与机遇，推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型。

据了解，在本次论坛上，中国信通院将发布《数字市场高水平对外开放研究》，全球服务贸易联盟、中国科学院大学、同济大学、南京理工大学、高通公司将联合发布《中国重点城市数字经济创新与知识产权发展指数报告》。

同时，论坛还汇集了一系列国内外政产学研的重磅嘉宾，中国工业经济学会会长，中国社会科学院大学教授、博导，原国务院副秘书长江小涓、新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所(ACI)所长、实践教授Paul Cheung，北京师范大学法学院副教授、硕士生导师，中国互联网协会研究中心副主任吴沈括，高通公司相关负责人孟樸将发表主旨演讲。普华永道合伙人周矞雯与源讯信息技术（中国）有限公司副总裁叶晨、智慧芽全球联合创始人关典、安升达全球数字应用开发副总裁葛毅、威盛集团全球副总裁徐涛将就《对接国际标准，数字化赋能国际贸易与投资》展开高端对话。

本届论坛不仅将成为世界看看江苏、看苏州、看园区的重要窗口，更是苏州工业园区向全世界展示一流的企业、一流的营商环境，吸引更多的全球企业特别是数字经济和数字贸易企业来苏投资兴业的重要途经，还为世界五百强及国内外知名企业搭建了合作平台。今年，苏州工业园区秉承“继续扩大国际合作，努力打造开放创新的世界一流高科技园区”精神，将围绕数字技术、服务贸易、数据治理、跨境流通等议题，为推动构建数字贸易全球合作新格局，进行一场高水准、跨领域、专业化的探讨。

(责编：董童、李源)
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