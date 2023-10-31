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海尔智家：前三季度营收1986.57亿元 同比增7.5%

2023年10月31日17:20 | 来源：人民网
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10月30日，海尔智家发布了2023三季报。财报显示，前三季度海尔智家营收1986.57亿元，同比增长7.5%；归母净利润131.49亿元，同比增长12.7%。

海尔智家相关负责人表示，该公司的高质量发展，原因源于在三级品牌战略的指引下，国内坚持零售转型、海外坚持高端创牌，持续开辟了新的增长空间。

在国内，海尔智家坚持零售转型，实现从卖产品思维到卖场景、卖生态思维转变。首先，海尔智家发挥场景优势，把握智能家居市场增长机会，实现了份额的持续净增。其次，卡萨帝坚持做高端及零售转型成果显著。卡萨帝通过零售转型通过入住一二线城市的顶级ShoppingMall，同时持续布局产品专营店、成套店等触点，方便正在装修、或有家居改造计划的用户一站式配齐家居、家电产品。

以场景带动销售，也为海尔智家开辟了全新的增长赛道。根据9月26日三翼鸟三周年成果发布会最新成果，三翼鸟已经为超过34万中国家庭定制智慧生活方案，并拓展了超过2900家门店。线下门店的开拓，为三翼鸟带来了不错的商业回报。财报显示，前三季度三翼鸟场景交易额达40亿。

除了国内市场的零售转型，在海外，海尔智家坚持高端创牌，为其带来了更多的业务增量。在欧洲市场，海尔智家通过持续推进高端创牌转型，海尔品牌价格指数达115。同时，海尔品牌上市嵌入式高端套系设计新品，实现收入增长35%；在澳洲市场，新西兰双品牌份额提升5个百分点，澳大利亚双品牌高端T门冰箱零售渠道销量份额提升4个百分点。

今年前三季度，海尔智家仍在持续深化数字化变革，通过目标、组织、机制、流程的4个重构，加速从“企业数字化”到“数字化企业”转型。回看海尔智家2年的这8次财报，其费率始终在优化：2021年优化1.6个百分点，2022Q1优化0.7个百分点，2022H1优化0.9个百分点，2022前三季度优化0.8个百分点，2022年优化0.5个百分点，2023Q1优化0.5个百分点，2023H1优化0.3个百分点，2023前三季度优化0.3个百分点。随着数字化转型的深入，费用率下降的趋势还将持续。

股东投资回报方面，公开资料显示，上市30年来，海尔智家收入复合年均增长率为21.8%，净利润复合年均增长率为20.3%，上市至今已累计分红296.87亿元，平均年分红率32%。

社会价值方面，海尔智家积极践行ESG理念。其中，在绿色发展方面，海尔智家围绕产品全生命周期减碳，譬如回收环节，打造了再循环互联工厂。在社会公益方面，海尔智家是团中央希望工程中援建希望小学最多的企业，海外向英国、意大利、印尼等多个国家的当地公益组织和慈善活动捐赠物资和现金。同时，海尔智家自身提供10万+的工作岗位，还带动了相关产业超百万个就业岗位。员工价值方面，海尔智家尤其注重员工的培养。自成立以来，海尔智家员工数量已从最初的1568人发展为如今的超10万人。

(责编：曹淼、李源)
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