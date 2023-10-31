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制造业PMI有所下降 非制造业商务活动指数保持扩张——解读10月份PMI数据

2023年10月31日19:54 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电 题：制造业PMI有所下降 非制造业商务活动指数保持扩张——解读10月份PMI数据

新华社记者魏玉坤

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会10月31日发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、50.6%和50.7%，分别比上月下降0.7、1.1和1.3个百分点，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。

“10月份，受‘十一’节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

——生产指数保持扩张，需求有所回落。

受9月份较高基数和10月份工作日减少等因素影响，10月份生产指数为50.9%，比上月下降1.8个百分点，但仍高于临界点，制造业企业生产景气水平保持扩张。

市场需求季节性波动。10月份，新订单指数为49.5%，比上月下降1个百分点。国外需求方面，新出口订单指数为46.8%，较上月下降1个百分点。中国物流信息中心专家文韬分析，从历史数据来看，10月份新出口订单指数大都会较9月份有所下降，这意味着新出口订单指数下降主要受季节性影响。

企业调查显示，10月份反映市场需求不足的企业比重为59.9%，较上月上升1.2个百分点。“当前需求波动主要是受季节性影响，随着冬季到来，消费品制造业和石油行业将迎来消费旺季，制造业市场需求或将较快改善。”文韬说。

——市场预期稳定向好，后市向好具备基础。

10月份，生产经营活动预期指数为55.6%，比上月上升0.1个百分点，连续四个月位于较高景气区间，制造业企业对市场发展信心稳定。

文韬表示，从下阶段看，装备制造业供需两端有望保持较快增速，日常消费品、电子产品和汽车等都将迎来旺季。此外，10月份扩内需稳外贸稳楼市政策持续发力，有助于提振企业发展信心。

“近期以来，公司洗地机、吸尘器等多个产品销售持续回升，10月份产品销售额继续保持稳定增长。”苏州瑞久智能科技有限公司品牌负责人孙扬表示，从订单情况看，洗地机、吸尘器等产品市场前景仍然广阔。

——价格指数下降，企业成本压力有所缓解。

受近期部分大宗商品价格下降和市场需求回落等因素影响，10月份，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.6%和47.7%，分别比上月下降6.8和5.8个百分点。“10月份原材料成本压力较上月有所下降，反映原材料成本高的企业比重较上月下降1个百分点。”文韬说。

从非制造业情况看，10月份，非制造业商务活动指数为50.6%，仍保持在扩张区间。

服务业商务活动指数高于临界点。10月份，服务业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.8个百分点。在“十一”节日效应带动下，与居民旅游出行和消费相关的铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数均位于55%以上较高景气区间。

建筑业商务活动指数持续位于扩张区间。10月份，建筑业商务活动指数为53.5%。其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.2%，连续三个月位于57%以上较高运行水平，基础设施项目建设保持较快施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数为61.4%，今年以来始终位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心稳定向好。

“10月份，综合PMI产出指数为50.7%，比上月下降1.3个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。”赵庆河说。

业内人士分析指出，作为经济运行先行指标，10月份PMI整体有所回落，既有季节性因素影响，也表明经济回升向好基础仍需巩固。

从优化房地产政策，稳妥降低存量首套房贷利率，到分三类推进实施超大特大城市城中村改造，再到增发2023年国债1万亿元支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，近期以来，稳经济政策持续加力，着力补短板、强弱项，扩大国内有效需求，激发经营主体活力，扎实巩固经济回升向好态势。

“随着前期推出的稳经济政策继续发力，接续推出的新政策如增发2023年国债1万亿元等逐步形成实物工作量，将为经济恢复发展注入强劲动力，宏观经济回升向好具备坚实基础。”文韬说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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