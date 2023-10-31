新华社北京10月31日电（记者郁琼源）中国农业发展银行31日发布消息称，农发行先期安排秋粮收购信贷资金1800亿元，后续将根据收购进度和收购需要，随时追加额度，确保农民“粮出手、钱到手”。

10月31日，农发行召开2023年秋粮收购信贷工作会议，分析研判今年秋粮收购形势，安排部署秋粮收购等重点工作，全力服务国家粮食安全。

农发行总行党委委员、副行长徐一丁表示，各级行要进一步提升政治站位，深挖制约粮食信贷业务高质量发展的短板弱项，实施有力有效的针对性举措，全力做好粮食信贷管理工作，确保今年秋粮收购工作顺利开展。

徐一丁说，当前正值秋粮旺季，各级行要拿出支持秋粮收购的实际成果，推动粮食信贷业务高质量发展。及时足额保障中央和地方储备增储及轮换资金需求，大力支持政府调控收购，牢牢守住政策性收储“主阵地”。积极支持市场化收购，坚持因企施策，打造梯度分明、覆盖全面的粮油市场化业务客户群。发挥产区和销区的协同作用，积极用好粮食收购信用保证基金等创新模式。结合秋粮收购，大力推动粮食信贷业务数字化转型。处理好风险防控和业务发展的关系，强化基础管理，防范信贷风险。加强组织领导，狠抓工作落实。做好秋粮收购宣传工作，营造良好外部环境。

据介绍，前三季度，农发行累计投放粮棉油各类贷款5591亿元，创近五年新高，提前超额完成全年投放计划；贷款规模继续保持增长势头，9月末贷款余额1.77万亿元，创近三年新高，服务国家粮食安全的能力持续增强。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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