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神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功

2023年11月01日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功

　　 本报北京10月31日电（记者章文、靳昊）据中国载人航天工程办公室消息，31日8时11分，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮全部安全顺利出舱，健康状态良好，神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。

　　 作为首批执行空间站应用与发展阶段载人飞行任务的航天员乘组，3名航天员在轨驻留154天，其间进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，为空间站任务常态化实施奠定了基础。航天员景海鹏圆满完成了第4次飞天旅程，累计在轨执行任务时间超过200天，是目前为止执行飞行任务次数最多的中国航天员。我国首位航天飞行工程师朱杨柱和首位载荷专家桂海潮也圆满完成首飞之旅，标志着我国现有3种类型航天员均已完成飞行考核和实践检验，为工程后续发展建设和大规模开展空间科学实（试）验打下良好基础。

　　 31日7时21分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十六号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。9时10分，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮全部安全顺利出舱，健康状态良好，并于当天乘机平安抵达北京。

(责编：杨曦、陈键)
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