人民网北京11月1日电 （记者孙博洋）2023年10月31日是联合国设立的第10个“世界城市日”。近年来，市场监管总局（国家标准委）联合有关部门，大力实施城市标准化行动，搭建中国特色城市可持续发展标准体系，积极贡献中国城市标准化实践方案，助力全球城市可持续发展。

“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和社区”是联合国提出的可持续发展目标之一。标准作为城市科学化、规范化、精细化建设的技术集成，是城市可持续发展的基础性支撑。

市场监管总局相关负责人表示，近年来，市场监管总局（国家标准委）联合有关部门在实施城市标准化行动中主要做了以下几个方面的工作：

一是印发《城市标准化行动方案》，推动构建中国特色城市可持续发展标准体系。今年9月，国家标准委联合住房城乡建设部、生态环境部等六部门印发《城市标准化行动方案》，会同各部门建立协调推进机制，为系统构建智慧城市、公共服务、城市治理、应急管理、绿色低碳等城市可持续发展标准体系提供政策指导。目前，市场监管总局（国家标准委）已发布《城市和社区可持续发展 低碳发展水平评价导则》等国家标准269项，各地围绕区域特色发布地方标准1035项，有关社会组织发布团体标准755项，初步形成统一协调、层次分明的中国特色城市可持续发展标准体系。此外，在城市可持续发展领域，我国牵头研制《智慧城市基础设施—数据交换与共享指南》等30项国际标准，有效促进了中国标准与国际接轨。

二是持续推进标准化试点，为全球城市可持续发展积累经验树立典范。通过积极部署深圳、青岛、杭州等七个重点城市，开展标准国际化创新型城市建设，推动中国城市可持续发展经验纳入国际标准，珠海横琴新区经济可持续发展、武汉创新城市建设、杭州公共自行车系统等5个案例已被收录至《ISO城市可持续发展国际标准实施案例集》，成都、天津生态城、北京未来科学城、杭州中央商务区（CBD）等典型经验，写入ISO 37104《城市可持续发展管理体系实施指南》等国际标准，充分展现了中国在创新推动城市可持续发展的积极成效。

三是深化城市可持续发展国际标准化交流合作，积极贡献中国智慧。自2012年ISO成立可持续发展标准化技术组织以来，我国已经成为该领域标准化工作重要参与者，截至目前，我国专家担任了该技术委员会5个工作组/任务组（WG/TG）的召集人，占总数的35.7%；牵头研制的国际标准占总数的46%，由我国牵头提出的城市可持续发展和智慧城市基础设施等一系列ISO、IEC（国际电工委员会）国际标准被包括共建“一带一路”国家在内的世界各国引用。同时，我国广泛开展了中英、中法、中德、中俄、中日韩、亚太经合组织（APEC）国家、共建“一带一路”国家等国际标准化双边和多边合作。北京未来科学城、杭州江干区CBD、广州经开区与法国韦利济市、里昂商务区，共同起草了ISO 37108商务区可持续发展国际标准。推动中英共同研制涉及中小城市可持续发展的ISO 37106、ISO37114等国际标准，在广州大学城、中新天津生态城和浙江衢州市开展试点。

上述负责人表示，下一步，市场监管总局（国家标准委）将会同有关部门深入实施城市标准化行动，瞄准国际先进水平，不断加强智慧城市、城市可持续发展国家标准和国际标准研制，通过试点示范和标准应用实施，进一步提升城市可持续发展标准化水平，为推动全球可持续发展贡献更多标准化中国方案。

(责编：孙红丽、吕骞)

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