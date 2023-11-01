原标题：以赛促学 加速高技能人才培养

中国要建设现代化强国，需要遵循工业化和现代化一般规律，顺应新一轮科技革命和产业变革大趋势，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，建设科技强国、质量强国，需要大量的高科技人才作为支撑，加速高技能人才的培养势不容缓。

2023年10月25日-28日，第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”总决赛在山东济南举行。本次大赛以“扬工匠精神 筑强国之基”为主题，由中国工业经济联合会指导，中国工业报社和中国机械工业质量管理协会联合主办，苏州通智顺杰信息科技有限公司承办，北京韬能咨询顾问有限公司联合承办。10月28日下午举行了2023新型工业化时代高技能人才培育峰会暨第二届全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛颁奖典礼。来自中国能源研究会、中国工业报社等相关单位的领导专家、嘉宾，以及五百余位企业代表出席。

加速高技能人才培养势不容缓

中国工业报社党委书记、社长徐金宝在代表主办方致辞时表示，近年来，我国在建立技能人才、职业技能等级制度和多元化评价机制，更好激发技能人才干事创业积极性方面做出了巨大努力。但我们必须同时看到，我国人才工作同新型有很多不适应的地方。目前的高技能人才队伍总量还严重不足，高技能人才存在结构性短缺的问题严重，人才政策精准化程度不高，人才发展体制机制改革还存在“最后一公里”不畅通的问题。这些问题是长期存在的难点，需要继续下大力气加以解决。另外，要探索形成中国特色世界水平的工程师培养体系，须调动好高校和企业两个积极性，探索实现高校和企业联合培养高素质复合型工科人才的有效机制，把人才培养实现产学研深度融合，解决工程技术人才培养与生产实际中迫切突出问题。中国工业报社愿搭建交流合作平台，把高科技企业班组长及精益生产经营管理技能大赛办成精品赛事，在推进新型工业化进程中建功立业，为建设中国特色社会主义现代化强国贡献更大力量。

中国机械工业质量管理协会副会长李月华在致辞中提到，随着新一轮科技革命和产业变革进入加速拓展期，全球科技创新空前密集活跃，新一代信息技术、新能源、新材料、生物工程、绿色低碳等新兴技术正在重塑全球的技术版图，经济结构和大国竞争格局。

她建议，一是要做好人才市场的搭建与管理，深入了解行业企业需求，把握趋势，判断行业发展方向，收集企业对人才需求的信息，制定人才发展规划，在人才引进和培养中搭建人才市场，加强人才资源管理；二是积极开展技能培训与专业提升，促进行业内人才的交流与合作，提升人才的专业水平和技能，向政府提出人才引进与培养方面的建议，并推动相关政策的制定和实施；三是对接产学研合作，通过与院校、科研机构、企业等合作，促进行业内人才的互动，与科研机构合作开展项目研究，为培育人才提供实践机会，为行业提供前沿技术和创新方案，推动科技成果的转化和应用，促进技术创新和产品创新；四是致力于提升行业内人才的创新能力，积极组织各类创新创业活动，为行业内的人才提升提供展示和交流的平台。

颁奖典礼同期举行了2023新型工业化时代高技能人才培育峰会。国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会荣誉主任、中国工程院战略咨询中心研究员屈贤明，发改委能源研究所高级顾问、原所长韩文科，中关村人才协会人才培养与评价工作委员会副主任委员、中关村创新中心精益创业导师朱晓楠，中国劳动关系学院教授、中国企业文化研究会班组文化专家委员会副主任委员、中国安全生产协会班组安全建设工作委员会副主任委员乔东等行业专家发表主旨报告，分别围绕智能制造对技能人才的新要求、“双碳”背景下能源人才需求及培育、新型工业化时代数字经济人才的产教融合之路、让“劳模精神、劳动精神、工匠精神”深入人心等话题进行深入阐述，发表独到见解，让与会企业代表深受启发。

以赛促学，以赛促训，构建工匠盛宴

本届大赛得到了来自全国各行业各地区近五万名高技能人才的积极参与，参赛企业涵盖交通运输、能源电力、医药、电子、物流、钢铁、化工、食品等多个行业。经历长达四个月的层层筛选与激烈角逐后，300余名选手入围班组长总决赛，200余名选手入围精益经理总决赛。经过全国大赛培训，通过情景模拟、理论考试、命题答辩、无领导小组讨论等多轮考验，决出一二三等奖及各优秀奖项。

“本次大赛是上一届大赛成功举办的基础上举办，一大批积极践行精益生产的知名先进制造业企业和志同道合的企业、负责精益生产的有关负责同志和专家积极参与推动精益生产方面的大型技能竞赛，充分发挥以赛促学、以赛促训、以赛促交流、以赛促生产和管理创新的效果。”徐金宝介绍。

10月28日下午，总决赛成绩公布，并举行了颁奖典礼。中粮丰通（北京）食品有限公司周聪荣获班组长“技能之星”，三十名选手获得班组长一等奖，六十名选手获得班组长二等奖，七十一名选手获得班组长三等奖；海尔智家股份有限公司王天琪获得精益经理“技能之星”， 二十名选手获得精益经理一等奖，五十名选手获得精益经理二等奖，六十四名选手获得精益经理三等奖。本次大赛为响应国家号召，针对智能制造方向的职业院校在校生推出了学生赛道， 来自广东省城市技师学院、汉中职业技术学院、山东华宇工学院、唐山科技职业技术学院的五组选手获得院校组一等奖，十组选手获得院校组二等奖；九组选手获得院校组三等奖。湖北轻工职业技术学院尹久、李燕、钟诚等28名老师获得“优秀指导教师”奖。

本次大赛得到了众多企业的大力支持和积极参与。在颁奖典礼上，海尔智家人力平台、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、绝味食品股份有限公司、青岛时代光华教育咨询有限公司、海信集团控股股份有限公司海信学院、常州奥施特信息科技有限公司获得“突出贡献奖”，北京航天光华电子技术有限公司、歌尔股份有限公司等多家单位获得“优秀组织单位奖”。大赛长达4个月之久的赛制中，多家企业的工作人员参与组织工作，付出巨大劳动，有112名人员获得“优秀工作者”称号。

“感谢大赛组委会提供这样一个平台和机会，让我们展示自己。通过这次比赛，我感到综合素质得到全面的质的飞跃。大赛的题库非常贴合一线生产实际，对我们推动技术进步带来很多新思路；在管理上，通过交流和分享，我们也学到很多新东西。制造业作为强国的基本元素，我想对国家和党说一句：请党放心，强国有我！”一位参赛选手表示。

全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛评判长谷云盛介绍，与众多大赛完全不同，全国高科技企业班组长和精益经理大赛来源于企业，首先，考试过程、体系、出题方法和答题方式都是由企业内部的精益管理专家完成；其次，由中国能源研究会、中关村人才协会等协会提供专业支持；如此形成了企业、协会、双位一体的结构。因此，本次考试证书的含金量和价值更具意义。

能源与“双碳”人才发展迎来新机遇

随着应对气候变化和能源转型、绿色发展成为全球共识，我国“碳达峰、碳中和”进程稳步加快，能源产业人才培养也面临着新机遇。发改委能源研究所高级顾问、原所长韩文科在《“双碳”背景下能源人才需求及培育构思》主旨报告中介绍，能源转型已经改变了能源就业和人才需求格局。根据国际能源署2022年发布的数据，目前超过50%的能源劳动力（包括各类人才）受雇于清洁能源行业。相关数据显示，2021年，我国风电、光伏发电产业领域的就业人数达到260万人。韩文科表示，新能源产业进一步扩大，可创造和提供更多的就业岗位，尤其是对年轻人员的就业岗位，更好发挥新能源稳经济、促就业、提升发展质量的作用。

为了激发能源行业人才热情，为能源产业选拔输送人才，本次大赛首次开设能源分赛，旨在促进我国能源产业创新发展。本次能源分赛总决赛中，经过激烈的角逐，在班组长赛道，国网芜湖供电公司覃启铭以优异的成绩获得班组长“技能之星”奖项。潍柴集团王中心等六位选手获得班组长一等奖，39名选手获得班组长优秀奖。特来电新能源股份有限公司李佳文获得精益经理“技能之星”奖项。中国能源建设集团山西电力建设有限公司银婧彤等四位选手获得精益经理一等奖，22名选手获得精益经理优秀奖。

2023年新型工业化时代高技能人才培育峰会暨大赛颁奖典礼现场还举办了中国工业报社能源与双碳研究中心成立仪式。发改委能源研究所原所长、高级顾问韩文科与中国工业报社社长徐金宝共同为中国工业报社能源与双碳研究中心揭牌。中国工业报社特聘能源行业资深媒体人牟思南担任中国工业报社能源与双碳研究中心主任，负责能源与“双碳”研究中心的整体统筹规划和运营管理工作。

中国工业报社与北京韬能咨询顾问有限公司在成立仪式上签署战略合作协议，中国工业报社特授权北京韬能咨询顾问有限公司独家运营“能源与双碳研究中心”相关业务，特聘请该公司高级研究员赵秀娟担任副主任。

”战略所需人才，中国工业报社能源与双碳研究中心与全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛组委会、中关村人才协会人才培养与评价工作委员会还签署了能源人才培育战略合作协议，三方将在人才培训、赛事活动举办、完善培养机制等方面开展合作，共同促进人才培养、激发人才创新创造活力，推动能源产业高质量发展。（齐琛冏）

(责编：曹淼、李源)

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