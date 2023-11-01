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国家发展改革委部署三方面举措促进民营经济发展壮大

2023年11月01日15:51 | 来源：新华网
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　　新华社南京11月1日电 题：国家发展改革委部署三方面举措促进民营经济发展壮大

　　新华社记者严赋憬、陈炜伟

　　国家发展改革委党组成员、副主任丛亮近日在促进民营经济发展壮大现场会上说，将从立足职能定位抓落实、完善工作机制抓落实、多措并举抓落实三方面扎实推进民营经济高质量发展。

　　国家发展改革委10月30日在江苏无锡召开促进民营经济发展壮大现场会，现场交流促进民营经济发展壮大经验做法，更好推动各地有效解决民营经济发展中面临的具体问题，做好促进民营经济发展壮大工作。

　　记者从现场会上了解到，近一段时间，民营经济发展形势呈现边际改善的态势。与此同时，民营经济发展仍面临不少困难，民营经济发展信心仍在恢复的过程当中。

　　近期，促进民营经济发展壮大的政策措施陆续出台，各地围绕民营经济发展过程的痛点难点堵点精准施策：江苏印发关于促进经济持续回升向好的若干政策措施，在加大财税支持力度、加大援企稳岗力度等方面帮助民营企业解决实际困难；浙江出台促进民营经济高质量发展若干措施，提出5方面32条措施；福建出台关于抓好抓实促进民间投资工作的政策文件，通过“三清单一平台”推出项目506个、总投资3709亿元……

　　丛亮说，要科学把握民营经济发展面临的战略机遇和风险挑战，接下来将从三方面发力扎实推进民营经济高质量发展：立足职能定位抓落实，发挥好统筹协调、综合施策、促进发展的职能，把解决实际问题作为对民营企业的最好的服务；完善工作机制抓落实，总结好的经验做法，推动形成长效机制，建立完善部门协调会商机制、与民营企业常态化沟通交流机制、政策落实的激励约束机制；多措并举抓落实，出台务实举措，做好规划计划，加强投资服务，用好改革的手段，注意总结推广，突出基层的首创精神。

　　“促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、行业领域宽、政策链条长、工作环节多，需要各部门各地方密切协调配合，形成工作合力。”丛亮说。

　　中小企业是民营经济中最主要的组成部分。工业和信息化部中小企业局副局长贾宏伟表示，将从狠抓惠企政策落地落实、培育专精特新中小企业、构建高效服务体系和进一步深化国际交流合作等四方面，着力推动中小企业高质量发展。

　　市场监管总局登记注册局副局长郑冠兰介绍，个体经济作为民营经济的重要组成部分，在社会主义市场经济体系中具有越来越重要的作用。“将更加关注个体工商户等各类经营主体对公平竞争、权益保护、交易安全、交易秩序等方面的诉求，持续优化个体工商户发展环境。”

　　全国工商联经济服务部副部长罗力说，全国工商联将立足职能定位，继续推进与相关部委的工作合作，形成工作合力，加强对省级工商联贯彻落实意见的督导检查，持续跟踪落实进展。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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