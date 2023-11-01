新华社兰州11月1日电（记者李杰）记者1日从国家税务总局甘肃省税务局获悉，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省（区）税务局日前联合发布《西北五省（区）税务行政处罚裁量基准》，进一步规范税务行政处罚裁量权行使，实现了西北五省（区）税务行政处罚裁量基准统一。

新的裁量基准涵盖税务登记、账簿凭证、纳税申报、税款征收、税务检查、发票及票证管理、纳税担保等7大类52个事项。

国家税务总局甘肃省税务局政策法规处副处长杨小科介绍，此次裁量基准的统一，是国家税务总局驻西安特派员办事处联合西北五省（区）税务局，在广泛征求意见基础上共同制定的，可以有效解决同一涉税违法行为各省处罚不尽一致的问题，营造更加公平公正的法治环境。

新的裁量基准在严格执法的同时，按照宽严相济、惩教结合的柔性执法理念，通过“首违不罚”与“不予处罚”相结合，对危害后果轻微的违法行为倡导以签订承诺书方式教育、引导、督促纳税人自觉守法。同时，综合考量违法行为的方法手段、改正情节、违法次数、过错性质、危害后果等，合理划分阶次，确保裁量基准公平公正合理。采取“定额+幅度”模式，对部分处罚事项设置了定额处罚与幅度处罚相结合的裁量基准，便于基层操作；对经常发生、违法较轻、后果轻微的行为采取“定额”处罚，对执法差异大的行为采取“幅度”处罚。

据悉，新的裁量基准将于12月1日起施行。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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