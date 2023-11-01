人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

西北五省（区）实现税务行政处罚裁量基准统一

2023年11月01日16:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社兰州11月1日电（记者李杰）记者1日从国家税务总局甘肃省税务局获悉，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省（区）税务局日前联合发布《西北五省（区）税务行政处罚裁量基准》，进一步规范税务行政处罚裁量权行使，实现了西北五省（区）税务行政处罚裁量基准统一。

　　新的裁量基准涵盖税务登记、账簿凭证、纳税申报、税款征收、税务检查、发票及票证管理、纳税担保等7大类52个事项。

　　国家税务总局甘肃省税务局政策法规处副处长杨小科介绍，此次裁量基准的统一，是国家税务总局驻西安特派员办事处联合西北五省（区）税务局，在广泛征求意见基础上共同制定的，可以有效解决同一涉税违法行为各省处罚不尽一致的问题，营造更加公平公正的法治环境。

　　新的裁量基准在严格执法的同时，按照宽严相济、惩教结合的柔性执法理念，通过“首违不罚”与“不予处罚”相结合，对危害后果轻微的违法行为倡导以签订承诺书方式教育、引导、督促纳税人自觉守法。同时，综合考量违法行为的方法手段、改正情节、违法次数、过错性质、危害后果等，合理划分阶次，确保裁量基准公平公正合理。采取“定额+幅度”模式，对部分处罚事项设置了定额处罚与幅度处罚相结合的裁量基准，便于基层操作；对经常发生、违法较轻、后果轻微的行为采取“定额”处罚，对执法差异大的行为采取“幅度”处罚。

　　据悉，新的裁量基准将于12月1日起施行。

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
启程！中国第40次南极科学考察正式启动
　　人民网北京11月1日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，11月1日，中国极地考察船雪龙号在上海启程，中国第40次南极科学考察正式启动。本次南极科学考察气象部门共有4名队员参与，除完成南极地区常规气象观测业务站的观测任务外，还将通过释放探空或无人机、布设自动气象站、安装无人值守的大气环境观测系统等获取极地边界层大气垂直结构、南极臭氧洞过程和温室气体等观测资料，以更好地研究极地冰-气相互作用及其对全球气候变化的响应和影响机制，特别是中山站至南极内陆昆仑站纵剖面观测资料。…
海关总署取消原产地企业备案 出口企业享惠更便利
　　人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）日前，记者从海关总署获悉，为优化跨境贸易营商环境、促进贸易便利化，海关总署发布2023年第136号公告，自2023年11月1日起，取消出口货物原产地企业备案事项。首次办理原产地证书的申请人可直接通过国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”向海关申领证书。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部