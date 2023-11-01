人民网北京11月1日电 （记者许维娜）“未来电商节将聚集跨境电商、短视频直播带货、社交电商等各要素，以市场需求为导向链接产业链上中下游相关产业方，致力于实现商业机会、赋能实体、知识提升、社会责任、行业引领五大核心价值。”日前，中国互联网协会副秘书长裴玮在2024未来电商节新闻发布会上表示。

据介绍，2024未来电商节将于2024年3月29日-3月31日在佛山市南海区大沥镇举办，活动包括未来电商产业大会和选品会，旨在为电商全产业链创造商业价值机会，推动数字经济全球健康发展。

裴玮表示，未来电商节有以下几方面特点：一是为全产业链相关方营造场景，对接上下游供需关系，提供创造商业价值的机会。二是联合实体产业举办供应链选品会，依托平台和MCN，打通供应链，助力电商赋能实体产业。三是集聚多方智慧，打造知识工厂，提升电商行业从业人员专业素养。四是探讨产业ESG生态体系建设，倡导在创造利润的同时，承担对消费者、社区和环境的责任。五是推荐在电商领域作出杰出贡献的平台、机构、个人，引导行业健康发展。

中国广告协会副秘书长赵践表示，以短视频、电商直播等业态为代表的网络直播营销迅速发展，越来越多的企业选择网络直播作为营销新战场。未来电商节的开展正是服务经济社会发展大局，促进直播营销业态健康发展的实际行动。

据主办方介绍，在即将举行的未来电商产业大会上，将举办九场专注于未来电商行业的论坛。这些论坛将深入探讨和交流当前电商行业的热点问题、发展趋势以及创新技术等重要议题。同时着眼未来，共同探寻电商行业方向的新增长点和未来发展方向，打造成行业风向标性质活动。

(责编：王震、吕骞)

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