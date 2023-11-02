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天猫双11国货开启大规模跨界联名

2023年11月02日08:21 | 来源：中国网科技
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原标题：7万个国货品牌首日成交翻倍，天猫双11国货开启大规模跨界联名

　　国货在天猫双11迎来大爆发！10月31日晚8点，天猫双11正式开售，国货战绩亮眼：85个国货品牌开卖即破亿，超7万个国货品牌首日成交翻倍。

　　新老国货品牌在各行业都展示出强劲势头。美妆行业，国货全面崛起，佰草集增长315%，花知晓增长689%，可复美增长1745%。家居行业，老牌国货一骑绝尘，林氏木业、源氏木语、全友等率先破亿，精致刀具品牌OOU同比去年首小时成交增长超2264%。潮玩行业，国货新锐崭露头角，翻翻动漫旗下的新店铺三月兽旗舰店首次参加双11，抢先购5分钟成交破千万，一跃成为行业黑马商家。

　　国货品牌不仅热卖，而且会玩！今年天猫双11，国货品牌们上演了一场史上最大规模的跨界联名，首批超过100个品牌组成CP，推出跨界联名双11热梗礼盒。老干妈和椰树推出“妈椰”跨界礼盒；六个核桃与溜溜梅联名推出“666”跨界礼盒；泰山啤酒、优酷、虎邦辣酱联名推出 “泰酷辣”跨界礼盒；银鹭与麻辣王子组成的“赢麻了”跨界礼盒；六婆、天府可乐、鲍师傅、陈香贵联名推出“泼天富贵”跨界礼盒；鲍师傅、一叶子、金丝猴组成“报一丝” ···

　　31日晚，首批国货CP礼盒套装上架TVB识货淘宝直播间，很快售罄，网友纷纷喊话：“快补货！”其中马应龙+小龙坎联合推出的“出入平安”联名礼盒最受关注，登上各大社交媒体平台热搜，不少人留言：“真是从头刺激到尾！”

　　今年国货品牌在各大网络平台频频上热搜，为何唯独在天猫双11真正迎来大爆发。一个重要的原因，天猫一直以来都是国货品牌真正的生意主场。在全民双11开展跨界品牌联名，既能赢得声量，又能赚到销量。

　　国货品牌的主场当然要在国民电商平台，首批参与跨界联名的国货品牌表示，“淘宝是我们的天下”，在淘宝有中国数量最庞大的消费人群，他们支持国货、爱护国产品牌，是国货越来越好的最重要动力。

　　近年来，淘宝天猫上频频上演国货品牌生意奇迹。今年年初，天府可乐因破产传闻上热搜后，在淘宝直播间被爆买，脱销后迅速推出新品，上演“从ICU到KTV”；大陆螺蛳粉在台湾遭下架后，好欢螺天猫旗舰店被国内消费者爆买一度断货；白象、鸿星尔克、莲花味精，都因为“破产式捐款”在天猫被热情网友野性消费。

　　据了解，双11期间，来天猫搞事情不只是大众国货品牌。央企国家队也在淘宝集中上架了一批硬核国货：全球首个陆上小型模块化反应堆“玲珑一号”、全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”、全球最大直径竖井掘进机“梦想号” 、全球最大吨位桥面吊机、全球首创1.2万米特深井自动化钻机、中国首款可重构5G射频收发芯片“破风865” 等大国重器。

　　无论是大国重器还是国货CP，集中上架天猫双11，都是看重“万能的淘宝”在消费者心智中独一无二的国民电商平台地位。热闹和热销，都是天猫双11快乐、开心大氛围的重要组成部分。

(责编：曹淼、李源)
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