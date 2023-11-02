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第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会即将举行

2023年11月02日10:01 | 来源：新华网
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原标题：第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会启幕在即 邀你共赴“绵阳之约”

第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（以下简称“科博会”）将于11月22日-26日在四川省绵阳市举办。作为国家级科技创新合作交流平台，第十一届科博会将彰显出怎样的“科技范儿”“国际范儿”“双城范儿”“绵阳范儿”？11月1日，四川省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，为大家“剧透”科博会精彩。

据介绍，本届科博会主题为“科技引领·创新转化·开放合作”，主宾国为印度尼西亚，将通过采取线上线下相结合的办会方式，把本届科博会打造成科技界、产业界展示创新成果、分享前沿资讯、实现合作共赢的高端平台。

科技范儿 沉浸式体验“高精尖”

探月工程、“人造太阳”、“国和一号”、“中国天眼”、“擎天柱”人形机器人……本届科博会上，一批重大科技项目和众多“高精尖”展品将集中亮相。

据介绍，本届科博会将围绕国家科技重大成就、航空航天、人工智能、电子信息、先进材料、装备制造、科普展示等领域，展示国际国内各领域科技创新的发展成就和最新成果。

线下将组织展览面积4万平方米的重大科技成果展，线上将搭建“第十一届科博会云展览”，在云端呈现线下重点展览内容。为提升展览体验感，本届科博会还在线打造了3D展馆和沉浸式观展模式，设置了青少年科技创新成果、科普生活、科技体验等内容，努力让科技“零距离”，让科博会“永不落幕”。

在活动方面，本届科博会将聚焦科技自立自强，围绕颠覆性技术、科技协同创新、城市科技创新等领域，举办5项国家级“科技创新”活动，助力在更大范围、更高层次凝聚创新力量、汇集创新资源、深化创新合作。

据悉，科博会自创办以来，已有包括近7000家单位到会展出领先科技产品、技术，累计展陈项目2.5万项，线上线下观展人数近3000万人次，举办创新发展论坛及科技人才交流等活动200余次。

国际范儿 全球“朋友圈”持续扩大

本届科博会恰逢中印尼建立全面战略伙伴关系10周年，印度尼西亚应邀担任第十一届科博会主宾国。

本届科博会将多方位展示印度尼西亚国家形象及有关科技创新技术、产品。同期，还将举办主宾国开馆仪式、印尼—绵阳产业合作对接会、印尼商品周活动、传统医药文化与科技交流活动、印尼自然人文摄影展5场主宾国活动。

本届科博会还邀请到俄罗斯、西班牙等国家嘉宾代表、专家学者参会，已确认多家跨国企业参展，将突出展示一批国际创新成果、科技合作项目和产业发展成果。

据悉，科博会举办十年来，累计参展参会国家（地区）已达60余个。

“双城”范儿 助力成渝协同创新

“举办科博会是深入推进成渝地区双城经济圈建设，加强成渝绵协同创新、共建西部科学城的重要举措。”据四川省人民政府副秘书长刘全胜介绍，本届科博会将联动重庆市有关单位，共同举办主论坛—川渝科技论坛、首届川渝科普大会、川渝种业振兴高峰论坛暨种业创新科技成果发布会等活动，以及成渝绵三地科技成果展示，助力成渝地区打造具有全国影响力的科技创新中心。

其中，首届川渝科普大会将围绕服务成渝地区双城经济圈建设，加强川渝科普工作协同和资源共享，推介“川渝科普地图”平台、“天府科技云”，展示川渝科普基地风采，发布川渝地区系列重要科普榜单。??

绵阳范儿 大批“绵阳造”惊艳亮相

本届科博会上，将有大批“绵阳造”创新产品亮相。在绵阳科技城展区，将有5家科研院所、30余家企业的200余件“绵阳造”创新产品集中登场。

据悉，近年来绵阳科技城创新能级大幅跃升，位列2022年中国城市科技创新百强榜第20位、较上次榜单提升21位，是进位最快的城市，全社会研发经费投入强度持续保持全国城市领先，获批建设国家创新型城市。绵阳创新建设的“云上大学城”“云上科技城”已入驻中科大、哈工大等知名高校23 所，带来29个顶尖创新创业团队，通过人才联合培养、技术联合攻关，打造“买全球、卖全球”的科技创新大市场。绵阳还创新实施“科技顾问”“科技助理”制度，助力科技创新供需有效对接，成功解决和达成技术合作近百项。

(责编：董童、李源)
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