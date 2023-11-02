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中国人寿传达学习中央金融工作会议精神

2023年11月02日10:17 | 来源：新华网
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原标题：中国人寿传达学习中央金融工作会议精神

　　11月1日上午，中国人寿集团党委召开扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究部署贯彻落实举措。中国人寿集团党委书记、董事长白涛主持会议并讲话。

　　会议要求，一是要提高政治站位。深刻领会核心要义，紧紧围绕加快建设金融强国这个奋斗目标，加快建设世界一流企业，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。二是深刻理解中国特色金融发展之路的丰富内涵。运用好“八个必须坚持”的金融改革发展实践理论成果，坚决落实好“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代金融企业制度，坚定不移走好中国特色金融发展之路。三是准确把握金融工作的定位和方向，结合主责主业抓好落实。当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，发挥好保险经济减震器和社会稳定器功能，着力提高资金使用效率和资本配置效率，持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，不断推动中国人寿高质量发展开创新局面。四是切实提高政策敏锐性，主动适应监管从严的发展环境。引导系统上下牢固树立合规创造价值的经营理念，切实增强公司合规经营的内生动力。五是强化底线思维，着力提高风险防范化解的能力。强化风险早识别、早预警、早暴露、早处置，加快健全具有硬约束的金融风险早期纠正制度，把握时度效，扎实稳妥化解存量风险，坚决防治增量风险，坚决惩治违法犯罪和腐败行为，坚决守牢风险底线。六是加快锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。持续加强各级领导干部建设，鲜明树立新时代选人用人导向，鼓励和支持优秀年轻干部勇挑担子、加强历练、加快成长，切实激发干部队伍活力。

　　会议强调，全系统要高度重视，认真组织广大干部员工深入学习贯彻中央金融工作会议精神，要反复学习、结合实际学习，确保各项工作部署落实落地。

　　中国人寿集团党委班子成员参加会议。集团高级管理人员、各成员单位党委主要负责人、驻集团纪检监察组副组长、集团各部门主要负责人列席会议。

(责编：曹淼、李源)
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