人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

比亚迪：10月销售301833辆 同比增长38.6%

2023年11月02日10:18 | 来源：中国网
小字号

原标题：月销首破30万大关！比亚迪10月汽车销量创新高

官方数据显示，比亚迪10月销售301833辆，同比增长38.6%，环比增长5.0%；其中，乘用车销售301095辆，同比增长38.4%，环比增长4.9%，这是比亚迪首次单月销量破30万，全力冲击年度目标。作为插混汽车的开创者、领跑者，比亚迪10月DM车型共销售135590辆，同比增长18.6%；EV纯电动车型共销售165505辆，同比增长60.4%。

据乘联会日前消息，在2023年第三季度的全球汽车销量排行榜中比亚迪再进一步，超越铃木，位列全球榜单中的第9名，将中国车企在全球的地位提升到了新的高度。

细看比亚迪旗下各品牌，在10月份比亚迪品牌王朝海洋销售289595辆，同比增长33.4%；腾势品牌销售11500辆，为用户创造新豪华全优出行体验；仰望品牌旗下U8车型即将交付，定义新能源时代的高端与豪华；方程豹品牌旗下首款车型豹5也备受消费者期待，近期即将开启交付，比亚迪多品牌战略发展进入新阶段。

比亚迪在出口上的表现也很亮眼，10月乘用车出口30521台，在乘用车月销量中占比突破10%，出海成绩再创新高。目前比亚迪新能源乘用车的足迹已经覆盖全球58个国家和地区，全球化战略稳步推进。同时在2023东京车展上比亚迪强势亮相，聚焦了众多国际目光，国际化进程进一步提速。

在全球“碳达峰、碳中和”背景下，比亚迪充分发挥在新能源领域独特优势，不断加码新能源汽车等绿色解决方案，为全球消费者创造更加美好的绿色出行新体验，助力“为地球降温1℃”。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进互联网健康发展 多方建言互联网法治建设新形势
　　人民网北京11月2日电 （记者许维娜）“互联网法治建设是网络强国、数字中国建设的重要组成部分，是行业规范健康高质量发展的重要支撑保障。”日前，工业和信息化部总工程师赵志国在中国互联网法治大会上表示，将扎实推进互联网法治建设，持续完善顶层设计，政策制度基础更加坚实；着力激发主体活力，融合赋能效用日渐凸显；深入推进行业监管，用户权益得到有效的保障。…
提升服务实体经济质效 金融监管总局发布商业银行资本管理办法
　　人民网北京11月2日电 （记者杜燕飞）为全面加强金融监管，金融监管总局近日制定了《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》），进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。《资本办法》自2024年1月1日起正式实施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部