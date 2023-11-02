人民网北京11月1日电 （记者许维娜）“数智技术涵盖人工智能、先进计算、数字孪生、区块链以及元宇宙等新一代信息技术，正持续为实体经济发展提供动力，助力数字经济高质量发展，也为金融科技的发展提供创新动能，塑造未来社会和经济形态。”中国工程院院士、湖南工商大学党委书记、湘江实验室主任陈晓红在博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会“亚洲资本市场发展高峰论坛”上表示。

陈晓红说，新背景、新环境、新趋势下，金融科技如何通过数智技术赋能取得领先优势，如何推进金融领域的颠覆式创新与实践探索，将是下一阶段国家核心竞争力和未来发展活力的重要体现。

“安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，在世界经济、政治局势日趋复杂，全球化与逆全球化激烈碰撞的背景下，资本市场应当如何更好的发挥积极作用，推动世界经济发展，这是大家共同面临的一个重要课题。

同时，在当今全球化的时代，文化交流变得越来越重要。文化交流不仅仅是不同国家和地区之间相互了解的桥梁，还对经济发展带来了重要的影响。

“只有从文化上认同，特别是对底层逻辑的认可，才能真正做到包容并付诸行动，才能推动建立更加有效的互惠机制和平衡机制，帮助资本市场体系完善和发展。”澳洲资本董事总经理何逸舟表示，通过深化不同文化之间的双向理解，未来资本市场的发展将不仅仅只是基于经济利益，还会从跨区域文化底层逻辑的认同中生发出更加符合构建人类命运共同体的内核及动力。

何逸舟还表示，将继续紧随中国增长引擎迭代和中国发展战略的变化积极调整自身的投资策略，聚焦中国新经济和高科技领域，贯彻新发展理念，为推动建立更加坚实、稳定、平衡的互利共赢机制出一份力。

未来经济增长与企业发展应重点关注哪些层面？博鳌经安论坛大会主席曾伟雄认为，创新、法治、安全如同企业发展的“三驾马车”。其中，创新是企业发展的动力，法治是企业发展的保障，安全是企业发展的根本。近两年来，全球经济形势发生深刻变化，科技变革加速推进，这些都深刻地影响着企业发展。

全国政协常委、民建中央原副主席、上海政协原副主席周汉民则建议，资本市场要在开放发展的同时，做好风险管理和防范，建议依托自贸试验区，深化差别化探索，蹄疾而步稳地融入全球。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经