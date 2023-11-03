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海信马晓龙：秉承以人为本、锚定应用导向，构建ESG实践样板

2023年11月03日10:29 | 来源：环球网
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原标题：海信马晓龙：秉承以人为本、锚定应用导向，构建ESG实践样板

11月2日，海信网络科技公司总裁马晓龙博士在“前沿技术勾勒的可持续未来”圆桌论坛上分享了海信在ESG领域的实践经验。他表示，海信始终坚持可持续发展，将ESG融入企业发展脉络、内化为公司自觉行动，“秉承以人为本、锚定应用导向，海信搭建了覆盖产品研发、生产、服务等全流程绿色可持续发展模式，近年来围绕ESG进行了持续的探索实践，赋能行业发展、推动社会进步。”

“践行ESG理念要落实在行动中、落地到场景里。”马晓龙博士从为道路交通“减负”，为公共交通赋能等方面进行了说明。交通拥堵常态化严重制约城市可持续发展，拥堵引发的延误、污染、事故带来巨大经济损失和社会问题。研究表明，交通轻度拥堵状态下高峰小时碳排放是畅通状态下的4.51倍。城市交通拥堵治理已经成为重大社会需求与民生工程，优化现有交通时空资源是解决交通拥堵的关键路径。

海信通过打造行业首个信号智能调优平台，基于大数据自动分析交通规律及问题成因，自动推荐绿波干线等控制策略，并结合6大类40种精细化信号控制，实现城市道路交通常态运行下的信号闭环智能优化，系统自动评价控制效果，以全城自动巡检代替人工逐个巡检，达到全域协同、缓堵提效、长效保持的效果。

数据显示，一座城市应用海信智慧交通系统后，交通通行率将提高10%，停车次数、车行道路时间减少30%，尾气的排放污染减少20%，有效减少了交通拥堵带来的碳排放。经测算，每出货10000台海信信号机，保守估计每年可带来间接经济效益近200亿元。同时，基于信号调优带来的停车等待时间降低、通行效率提升，将极大地降低了机动车燃油消耗和尾气排放。

在公共交通领域，海信助力优化以快速公交为骨干、常规公交为主体、定制公交为补充的多模式、一体化公共交通线网，保障线网可达性与便捷性。同时，基于大数据进行客流分析，优化并自动生成行车计划，运力投放更符合客流需求，减少载客量低的低效里程。西宁60条主要线路优化后，日均减少低效里程2.2万km，年节约成本6000万以上。轨道交通领域，海信通过也通过打造智慧车站等方式实现降本提效，通过将人工处置流程变成智能的场景化处置，整体运营效率提升了30%。

在城市层面，海信聚焦城市数据质量参差、指挥调度效率不高、协同治理效果一般等问题，围绕“数据智能、知识智能、协同智能”攻克关键技术，提升城市治理系统效能，并探索面向跨域协同的下一代城市治理方法。海信最早提出并坚持践行“以人为本、应用导向”的智慧城市信息化建设思路，在青岛打造了市-区-镇街三级云脑，确保统一建设、数据标准化并且鲜活，为政府信息化建设节省了经费、提高了效率。去年9月，海信助力青岛上线了省内首个通用能力服务平台（UCS），实现了基础设施、数据、组件、应用系统等5类资源的“一本账管理”，各部门可以直接申请调用。上线7个月已有54个部门申请使用，按照以前的需求模式开发测算，节省资金投入3500余万元。

在参与“一带一路”建设过程中，越来越多中国企业也将ESG纳入考量，ESG已成为“一带一路”共同繁荣的“助推器”。作为较早出海的中国品牌之一，海信出海是“整体系统出海，输出技术模式”，不仅为当地带去了产品和解决方案，助力当地基础设施改善、赋能城市经济社会发展；还为当地带去了技术和标准，引领中国智慧交通技术标准开始系统性走向海外市场。同时，海信在当地雇佣员工、贡献税收、推动当地经济和社会发展，为当地带来发展的生机与活力。

以智慧交通出海为例，海信已与埃塞俄比亚、老挝当地达成合作，协助当地建设智慧公交、快速公交BRT、智慧高速、信号控制系统等多个项目。以海信亚的斯亚贝巴-阿达玛高速公路（AAE高速）的智慧高速项目为例，通过ETC车道改造、网络及数据中心建设、ETC收费软件安装与调试等，提高收费站车辆通行能力、通行效率及服务和管理水平，有效解决停车收费造成的交通堵塞，并进一步降低能耗及废气排放。

据了解，此前海信集团因积极践行ESG发展理念，通过技术创新研发绿色节能家电产品和建设“零碳工厂”等方面的突出表现，成功入选中国年度ESG卓越实践30强。

(责编：董童、杨迪)
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