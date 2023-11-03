原标题：邮储银行：坚守服务定位 写好“邮储篇章”

11月2日，中国邮政储蓄银行党委召开会议，传达学习中央金融工作会议精神，部署贯彻落实举措。邮储银行党委副书记、行长刘建军主持会议并讲话。

会议强调，一要坚持和加强党的全面领导，自觉把全行发展放到加快建设金融强国、推动金融高质量发展、深化金融供给侧结构性改革大局中来定位和谋划。二要坚持服务经济社会高质量发展，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，发挥好邮储银行特色禀赋和优势，把更多金融资源投入到实体经济重点领域、薄弱环节和国家重大战略布局当中，在“五篇大文章”的答卷上写好“邮储篇章”，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。三要坚持防范化解金融风险，严格落实监管要求，持续优化“全面、全员、全程”的全面风险管理体系建设，加快健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。四要坚持做优做强邮储银行，坚持运用好“八个坚持”的金融改革发展实践理论成果，全面落实“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代金融企业制度。五要坚持锻造一流干部队伍，在人才选用上下功夫，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍；在文化和作风建设上下功夫，切实激发干部员工内生动力。（记者 赵萌）

(责编：曹淼、杨迪)

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