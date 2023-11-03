完美古润金出席第三届世界华侨华人工商大会
2023年11月03日11:18 | 来源：新华网
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原标题：完美古润金出席第三届世界华侨华人工商大会
10月30日第三届世界华侨华人工商大会在北京举行。
本届大会由国务院侨务办公室、中华全国归国华侨联合会、中华全国工商业联合会共同主办。来自全球百余个国家和地区的400余名华侨华人代表出席，中国侨商联合会常务副会长、广东省侨商会会长、完美（中国）有限公司董事长古润金受邀出席。
大会期间，古润金出席了第三届世界华侨华人工商大会侨商论坛，并发表“凝心聚侨力 同心促发展”的主题讲话。
古润金表示，共建“一带一路”倡议是开放合作、利国利民的好机遇，也是搭乘中国发展“顺风车”的好时机。近三十年来，完美公司一直扎根中国稳健发展，始终紧跟共建“一带一路”倡议，积极推动中马文化交流，传播中华民族优秀传统文化。
“身处其中的我们，既是投资者，也是受益者；既是共建者，也是共享者。”古润金说道。迈入新的发展阶段，完美公司将继续以创新引领实现企业的新跨越，在健康产业的路上阔步向前，以品牌智慧共促各界交流，为中国健康产业的高质量发展贡献“侨力”。
对中国市场长期的发展，古润金一直充满信心。他表示，在新的时代背景下，将始终紧跟国家步伐，带动更多的侨资企业和侨商朋友把握机会，为推动共建“一带一路”倡议高质量发展，为中国社会经济行稳致远贡献更多力量。
(责编：曹淼、杨迪)
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