人民网北京11月3日电 （记者栗翘楚）10月31日，以“全球发展，共享安全”为主题的博鳌亚洲论坛经济发展与安全论坛第二届大会（以下简称“博鳌经安论坛第二届大会”）在长沙国际会议中心举行闭幕新闻发布会。

近年来，亚洲区域创新能力在快速增强，正在成为全球科技进步的动力源和创新核心区域，是一个充满活力和潜力的地区。亚洲各国应继续深化彼此间合作，特别是促进中国和其他亚洲国家之间经济合作和友好关系，与此同时，拓展同域外国家的合作。

在此背景下，博鳌经安论坛第二届大会围绕人工智能、数字经济、供应链、粮食、能源、金融安全等热点议题展开了深入探讨，深入分析全球发展主要问题，增进国际社会团结合作共识，提出促进全球可持续发展“博鳌方案”。

在创新发展方面，通过多场论坛，与企业家对话，探讨了AIGC、资本市场、数字经济等多个热点议题；在安全建设方面，通过警务分论坛、应急分论坛等议题探讨，与专家面对面探讨了警务工作数字化、公安工作现代化建设等内容。

大会期间，博鳌经安论坛第二届大会还发布了《博鳌观潮：十年共建“一带一路”》报告，报告涵盖了“一带一路”国家的经济成长性、债务可持续性、贸易自由化便利化、基础设施建设、气候投融资、经济数字化发展以及ESG投资等多个方面。

十年来，在博鳌亚洲论坛这一重要的国际对话平台上，世界各国和国际组织领导人深刻阐述了“—带—路”倡议的重要意义和广泛影响。与此同时，国际知名专家学者们—直在认真总结“—带—路”的实践经验，对国际环境、各国政策、产业发展和前景挑战等进行全方位分析，为“—带—路”行稳致远提出务实的“解决方案”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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