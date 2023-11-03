原标题：专业价值和金融温度的双向奔赴！平安银行扎实开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”

金融服务助力美好生活，金融知识连接全新未来。在刚刚过去的2023年金融消费者权益保护教育宣传月，平安银行紧密围绕“汇聚金融力量 共创美好生活”这一主题，通过 “金融知识大篷车”“反诈趣营地”“平安消保五进工程”“金融科技创新大赛”等多种形式开展创新有效的教育宣传活动，着力提升消费者的金融素养水平及风险防范意识。

聚焦偏远及少数民族地区居民，“金融知识大篷车”跨越七省七地

“快板说消保，一下就记牢了，老年人都听得懂。”

“少数民族学生第一次看到大篷车，第一次学习专业的财商知识，同学们都很喜欢！”

“大篷车的眼疾手快游戏很有意思，提醒我们遇到骗局时要迅速识别，当机立断……”

这是平安银行金融知识大篷车活动现场的一个个缩影。自9月14日启动以来，这台大篷车先后开进青岛市崂山区沙子口、寿光市三元朱村、石家庄市正定县塔元庄村、呼和浩特和林格尔县盛乐镇哈拉沁村、和政县罗家集村、乌鲁木齐市国际大巴扎广场、吐鲁番托克逊县郭勒布依乡明园学校等地，深入偏远地区、基层乡村和少数民族居住地，针对不同地区、不同金融素养水平的消费者开展差异化金融知识教育宣传。

大篷车车身打开后，可就地变身家门口的金融知识嘉年华。不仅设计了“实力出圈”“眼疾手快”“全民‘翻’诈骗”等闯关体验环节，还搭载有“重拳出击”“全民侦探”等多媒体互动游戏，并配备了金融知识营地、露天剧场、反诈视力表、巨型书籍打卡点等教育宣传装置。除此以外，平安银行各地分行还安排了反诈快板、反诈歌曲、民族舞蹈、金融消费答疑讲座等特色环节和“明明白白防诈米”“醍醐灌顶真相油”“智慧反诈聪明豆”等趣味奖品，创意普及反诈经验和金融知识。

9月14日，在国家金融监督管理总局青岛监管局、中国人民银行青岛市分行、青岛市公安局刑警支队指导下，“金融知识大篷车消保乡村万里行”活动在青岛沙子口文化广场正式发车。

9月16日，金融知识大篷车开进“中国蔬菜之乡”山东省潍坊寿光市三元朱村，村民们纷纷被车厢触屏消保游戏“圈粉”，积极答题赢奖品，学习金融知识。

9月19日，金融知识大篷车开进石家庄站正定县塔元庄红色教育基地，各个金融知识教育宣传摊位都热闹十足，消保快板、战鼓表演将活动推向高潮。

9月22日，金融知识大篷车开进少数民族地区内蒙古自治区和林格尔县盛乐镇哈拉沁村，为周边民众送上了丰盛的金融知识大餐。

9月27日，金融知识大篷车开进甘肃省和政县罗家集村，并举办了乡村振兴捐赠仪式，汇聚多方力量，打造了一场别开生面的金融盛会。

10月9日至11日，金融知识大篷车抵达新疆，分别在乌鲁木齐国际大巴扎及维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡明园光荣小学落地两场金融知识嘉年华，受到了游客朋友、在校师生的热烈欢迎。大家围绕着大篷车载歌载舞，表达对活动的喜爱。

据悉，平安银行还将依托本次大篷车旅程，聚焦青少年群体金融素养提升，拍摄记录青少年在求学、求知路上的感人事迹和美好故事，制作主题纪录片《知识派少年的夏天》，传递“金融服务助力美好生活 金融知识连接全新未来”的消保主张。

历时31天，跨越七省七地，行程超过10000公里，从滨海到雪山，从草原到戈壁，从偏远山村到少数民族聚居地，大篷车跨越千山万水，播撒金融知识的种子，把美好留在祖国的大江南北、田间地头，将金融温度传遍祖国大地。

聚焦年轻消费者，“反诈趣营地”成为城市爆款

“金融消费者权益保护教育宣传月”活动期间，平安银行在北京、上海、深圳、杭州、重庆、昆明、福州、贵阳等多个城市的商圈、公园、工地、校园先后开展“反诈趣营地”活动，将金融反诈知识教育与近年来时尚潮流的城市露营形式创新融合，通过反诈民警脱口秀、金融好书书友会、反诈歌舞live表演、金融知识互动答题、趣味反诈周边派送等有趣有料的营地活动环节，将金融反诈知识和沉浸体验“装”进营地，打造城市爆款话题。

在营地里，小到知识书签、反诈手举牌、趣味知识帆布包，大到设备陈设、个性露营椅、帐篷天幕，近乎360°立体环绕的金融反诈知识植入，有效吸引消费者参与、理解、学习，进阶“反诈达人”。

9月22日，“反诈趣营地”首站落地北京知名商圈蓝色港湾。实力派乐队现场演奏，巧妙地将安全支付、断卡行动、守护好钱袋子等教育宣传内容改编至歌词中，引来不少消费者驻足打卡。

9月24日，在上海财经大学的营地里，上海市公安局反诈中心“90后明星探长”周杰带来了金融反诈主题脱口秀，学生文艺社团带来了舞蹈、弹唱表演，平安银行上海分行的员工们还现场演唱了金融消费者权益保护教育宣传原唱公益歌曲《当心》，提醒同学们防范非法金融活动，科学理性消费。

广受好评的“反诈趣营地”不仅成为了城市周末爆款好去处，更有力地为广大人民群众筑牢了知识“防护墙”，进一步助力实现“全民反诈识诈、金融素养提升”的美好愿景。

聚焦重点人群，“平安消保五进工程”陪伴消费者共创美好生活

为满足不同群体间差异化的金融知识需求，平安银行持续开展“平安消保五进工程”，推动金融知识进校园、进乡村、进社区、进厂区、进商圈。

在上海，平安银行联合上海地区多家知名高校，共同举办“平安暖橙杯-金融科技创新大赛”，挖掘培育新兴金融人才，推动金融市场高质量发展；在青岛，平安银行走进烟台市牟平区龙泉镇孔家村开展教育宣传活动，推动教育重心“下移下沉”；在成都，平安银行延续大运精神，打造“平安反诈运动街区”，让街道居民感受沉浸式反诈体验；在北京，平安银行深入德必天坛WE国际文化创意中心，带领园区小企业主和企业员工观看《每一步 平安路》《爷爷的手机》等消保微电影，帮助他们更好地了解金融知识；在天津，平安银行创新打造“金融知识雪糕铺”，让消费者品尝具有天津地标特色的消保文创雪糕。

本次“金融消费者权益保护教育宣传月”，平安银行官方微博、头条号、视频号等还持续围绕“和知识做朋友”话题，开展一系列知识社交活动。各平台总阅读量超1亿次，互动量达18万次。不少网友在转发点赞之余，纷纷在评论区参与趣味互动，将教育宣传内容的单向输出变成有温度的双向奔赴。

坚持“金融为民”是金融工作的本色，“以人民为中心”是金融工作的价值初心，平安银行将始终坚守金融消费者权益保护的政治性、人民性、专业性，紧跟国家大政方针，积极履行社会责任，倾听客户声音、满足客户需求、筑牢消费者保护安全网，助力推动我国经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家贡献平安力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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