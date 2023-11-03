11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会将在上海举办。自2018年以来，前五届进博会累计意向成交额近3500亿美元，为全球国家和企业分享中国机遇打造了一条“开放快车道”。今年，进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾，共同见证中国开放惠全球。

在进博会，一眼赏“万花”，“头回客”变成“老朋友”，明星展品变为热门商品，参展商变成投资商……一起来拥抱开放、共享的进博气质！

锁定央视新闻，外滩演播室访谈+“666进博寻宝小队” 带领网友沉浸式逛进博，6期节目6大品类看第六届进博会，生动展现对外开放成果。《进博新品汇》全新升级，全球首发仪式+记者探访+现场高端访谈模式，一起进博“上新”连连看。竖屏短视频既有记者观察视角，展现多元的进博风貌，还有更多好物推荐，打造进博出圈爆款。

11月5日至10日，在央视新闻，一眼赏“万花”！

监制｜刘鑫 席罗曦 陈雯

制片人｜温露 顾小慈 商剑

编导｜张之鹤 王艳歌

记者｜李京京 王源晨 都昕竹 王馨叶 傅迎钰 冯蕊 梁志玮 白廷俊 武文帅 魏然 盛瑾瑜

摄像｜时本君 王帅 肖烨 薄一男 关翔 谢琳 范钊 杨德才

剪辑｜王艳歌

包装｜翟锦羽

视觉｜刘磊

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经