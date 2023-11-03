进博之约｜一眼赏“万花” 60秒看进博
2023年11月03日15:28 | 来源：央视新闻客户端
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11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会将在上海举办。自2018年以来，前五届进博会累计意向成交额近3500亿美元，为全球国家和企业分享中国机遇打造了一条“开放快车道”。今年，进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾，共同见证中国开放惠全球。
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11月5日至10日，在央视新闻，一眼赏“万花”！
监制｜刘鑫 席罗曦 陈雯
制片人｜温露 顾小慈 商剑
编导｜张之鹤 王艳歌
记者｜李京京 王源晨 都昕竹 王馨叶 傅迎钰 冯蕊 梁志玮 白廷俊 武文帅 魏然 盛瑾瑜
摄像｜时本君 王帅 肖烨 薄一男 关翔 谢琳 范钊 杨德才
剪辑｜王艳歌
包装｜翟锦羽
视觉｜刘磊
(责编：袁勃、赵欣悦)
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