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世界农业科技创新大会在京开幕 聚焦粮食安全与未来农业

2023年11月04日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：世界农业科技创新大会在京开幕 聚焦粮食安全与未来农业

2023世界农业科技创新大会3日在北京开幕。大会围绕“粮食安全与未来农业”主题，邀请具有全球影响力的科学家、教育家和企业家，以及优秀青年学生，共话世界农业科技创新领域前沿话题，推动产学研合作与成果转化，培育全球农业发展新动能。

大会由北京市人民政府主办，中国农业大学、北京市平谷区政府、北京市农业农村局、国际农业研究磋商组织(CGIAR)承办，设置1场主论坛、4场专题论坛、多场分论坛和平行论坛，涵盖农业绿色与可持续发展、未来食物与营养健康等领域。

北京市委书记尹力致辞时说，粮食安全是事关人类生存的根本性问题。北京作为中国首都，将紧跟世界农业科技前沿，加大关键核心技术攻关，加快建设具有全球影响力的农业中关村，与各方加强联合攻关，不断形成原创性、引领性成果。深入推进产学研用协同，在“种业之都”建设进程中，与各方加强种业市场需求对接，深化创新链、产业链、供应链三链联动，推动更多科技成果落地转化，更好释放农业科技潜能。

中国农业农村部部长唐仁健表示，当前，以生物技术、信息技术为特征的新一轮农业科技革命正在孕育新的重大突破。希望各方围绕基础前沿和共性关键技术领域，联合攻克农业科技难题；携手推动成果互惠共享，以更大力度推广粮食绿色增产、智能种植养殖、生态循环农业等适用技术模式；共同促进科技人才交流，拓展农业科技交流广度深度。

大会同期举办世界农业科技博览会，设置国际展区、现代农业科技成果展区、知名企业展区、智慧农业展区4个展区，集中展示农业科技领域具有代表性的前沿成果、重点项目、尖端科技、创新产品。(记者 陈杭)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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