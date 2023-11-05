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第134届广交会闭幕 线下出口成交223亿美元

2023年11月05日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：第134届广交会闭幕 线下出口成交223亿美元

本报广州11月4日电（记者唐一歌、吴春燕）第134届广交会线下展4日在广州闭幕，线上平台常态化运行。

本届广交会线下出口成交223亿美元，比第133届增长2.8%，呈恢复性增长态势。其中，参展企业与“一带一路”共建国家采购商成交122.7亿美元，比第133届增长2%。境外采购商下单积极，进一步增强了参展企业对明年外贸出口的信心。

截至11月3日，共有来自229个国家和地区的境外采购商线上线下参会。其中，线下参会的境外采购商近19.8万人，比第133届增长53.4%，比疫情前的第126届增长6.4%。“一带一路”共建国家采购商约12.6万人，占比63.9%，比第133届增长68.6%。境外采购商纷纷表示，广交会是一个宝藏平台，在广交会上可以实现一站式采购，中国制造受到全球市场广泛欢迎。

创新展品大量涌现。参展企业在线上平台累计上传展品超275万件，其中新产品超70万件、智能产品约11万件、绿色低碳产品超43万件、自主知识产权产品约23万件。高端智能、绿色低碳产品成为主流，创新创意产品深受青睐。从单纯代工到自有品牌出海，从销售产品到提供解决方案，从传统行业到新兴领域，中国企业不断向产业链的中高端攀升，彰显中国外贸强大的发展韧性和创新活力。

本届广交会进口展共有来自43个国家和地区的650家企业参展，其中“一带一路”共建国家参展企业占比60%。依托广交会进口展平台，众多国际知名品牌企业集中展示了智能制造、品质家居、休闲生活等品类产品，重要展团收获颇丰。土耳其作为本届参展规模最大的国家展团，已积极响应下届参展邀约并认真筹备。境外参展企业一致表示，广交会进口展为他们搭建了进军中国市场的快速通道，让他们共享广交会的“超级流量”，同时也结识了大量来自世界各地的客户，为拓展全球市场带来了新机遇。

本届广交会线上平台累计访客数已达789万人，其中境外访客数660万人，占比84%。

据悉，第135届广交会将于2024年4月15日至5月5日举办。

(责编：杨曦、陈键)
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