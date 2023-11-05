人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

经济大省“挑大梁”提信心

熊 丽
2023年11月05日08:42 | 来源：经济日报
小字号

原标题：经济大省“挑大梁”提信心

　　经济大省是国家经济发展的“顶梁柱”。目前，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川6个经济大省“三季报”均已发布。前三季度，经济大省各项主要指标稳定增长，经济运行呈现持续恢复态势，发展质效稳步提升。

　　专家表示，经济大省勇挑大梁，经济发展韧性和活力进一步显现，发挥了稳经济关键支撑作用。

　　“大块头”有大担当

　　前三季度，广东、江苏分别实现地区生产总值96161.63亿元和93180亿元，山东、浙江分别为68125亿元和59182亿元，河南、四川分别为47785.44亿元和43387亿元，经济总量分别占据全国前六席。

　　从经济增速看，四川由一季度3.8%落后于全国，到上半年回升至5.5%追平全国，再到前三季度增长6.5%超过全国，呈现持续恢复、加快恢复的特点。浙江、山东分别同比增长6.3%和6.0%，江苏同比增长5.8%。广东、河南分别同比增长4.5%和3.8%，低于全国平均增速。

　　今年前三季度，6个经济大省的经济总量合计约占全国经济的44.7%。“经济大省在全国经济大局中占比较高，在稳定经济增长中发挥着‘压舱石’作用。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

　　工业是经济发展的主战场，前三季度经济大省工业经济稳步回升。山东41个工业大类行业中有33个实现增长，增长面为80.5%；江苏40个工业大类行业中有30个增加值同比实现增长，增长面75%，其中13个行业实现两位数增长；广东规上工业增加值连续5个月回升，在产大类行业增长面61.5%，比上半年提高7.7个百分点；四川8月当月规上工业增加值创近年来新高、增长22%。

　　其他主要经济指标也呈现向好势头，服务业稳定恢复，消费市场持续回暖，投资规模继续扩大。例如，前三季度，浙江服务业增加值同比增长7.3%，山东社会消费品零售总额同比增长8.2%。浙江固定资产投资同比增长8.5%，其中项目投资增长13.6%，制造业投资增长16.8%，基础设施投资增长6.8%；河南亿元及以上项目完成投资增长11.7%，比上半年加快3.7个百分点。

　　“前三季度，主要经济大省三次产业和需求加快恢复回升，供需双侧的主要指标基本超过同期全国平均水平，起到了引领、支撑和推动全国经济整体持续好转的重要作用。”中国宏观经济研究院决策咨询部形势室主任郭丽岩表示，各省因地制宜、因类施策，配合党中央大政方针，从供需双侧压茬出台了一系列务实举措，扩内需、提信心、防风险政策不断落细落实。

　　为高质量发展“打样”

　　“不仅是数量的增长，经济大省的发展质量也在提升，经济结构进一步优化，新经济发展优势更明显，对全国高质量发展发挥了积极引领作用。”娄飞鹏说。

　　主要经济大省高质量发展稳步推进，产业结构加快优化，新动能持续壮大。以江苏省为例，前三季度，在光伏设备、锂离子电池产业带动下，电气机械和器材制造业增加值同比增长16.8%。新能源汽车产销两旺，带动汽车制造业增长16.4%，拉动规上工业增长1.1个百分点。山东持续推进新旧动能转换，前三季度高技术产业投资增长35.0%，增速比上半年提高7.3个百分点。

　　浙江省统计局总统计师王美福表示，在三个“一号工程”持续推进过程中，浙江数字经济相关产业发展较快，创新投入较多，企业家对未来经济的发展信心也更足。前三季度，数字经济核心产业制造业增加值同比增长8.8%，数字经济核心产业投资增长52.1%；前8个月，规模以上工业研发费用相当于营业收入的比重为3.0%。这些都体现了经济增长动能结构在升级。

　　据郭丽岩观察，今年以来，主要经济大省主动顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加速推进制造业高端化智能化绿色化，新动能持续积聚壮大，数字化信息化赋能实体经济转型升级成效明显，智能制造的新场景新空间新需求不断涌现，高端制造业和高附加值产品呈现两位数甚至三位数高增长，有力推动产业链创新链价值链向高端攀升。在提升我国新产业新产品全球影响力过程中，经济大省也起到了关键作用。

　　记者梳理发现，在推动地方经济高质量发展进程中，民营经济贡献突出。例如，前三季度，浙江规模以上民营工业企业增加值增长7.6%，对规模以上工业增加值的贡献率为95.7%；山东民营企业实现进出口总值1.78万亿元，增长4.3%，占进出口总值的73.8%；广东民营企业进出口3.69万亿元，增长6.6%，拉动同期广东整体进出口增长3.8个百分点。

　　挖掘潜力多作贡献

　　当前，各地经济运行稳步恢复向好，但恢复基础还有待进一步巩固，实现全年经济社会发展目标仍需努力。近期，主要经济大省纷纷召开会议部署经济工作，冲刺四季度、打好收官战。

　　专家表示，从全国整体看，内需支撑明显增强，新动能凸显新优势，供需循环、产销互促明显加快，重点行业景气明显回升，经营效益持续改善，有基础有条件实现全年5%左右的预期增长目标，实际增速有望在5%以上。在实现量的合理增长的同时，质的有效提升也将得到体现。

　　推动全国经济持续向好，经济大省怎样更好“挑大梁”？郭丽岩认为，经济大省应当加速汇聚全国乃至全球中高端要素资源，推动更高附加值、更高科技含量、更高可靠性的行业加快发展，努力将超大规模市场潜力转变成实际有效需求，为增强国内大循环内生动力和可靠性作出更大贡献。同时，要用更多真招实招充分激发各类经营主体活力，在推进重点市场和区域市场一体化发展方面大胆尝试，为加快建设全国统一大市场提供更多成功经验。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
速速来场“云打卡”！探访第六届进博会中外记者之家
　　人民网上海11月4日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办，新闻中心于今天上午正式启用。作为中外记者之家，今年的新闻中心有哪些新看点呢？ 记者了解到，新闻中心总面积约13000平方米，设置新闻发布、综合咨询、公共工作、广播电视技术服务等功能区域，进博会期间将为中外记者提供信息咨询、会内会外采访、广播电视技术支持、餐饮茶歇、应急医疗等全方位服务保障。…
《2023中国进口发展报告》发布会在京举办
　　人民网北京11月4日电 （记者栗翘楚）近日，《2023中国进口发展报告》（以下简称《报告》）在北京师范大学正式发布。该《报告》为全国在进口贸易方面发布的综合性报告，已经连续发布6年。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部