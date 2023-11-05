熊 丽

原标题：经济大省“挑大梁”提信心

经济大省是国家经济发展的“顶梁柱”。目前，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川6个经济大省“三季报”均已发布。前三季度，经济大省各项主要指标稳定增长，经济运行呈现持续恢复态势，发展质效稳步提升。

专家表示，经济大省勇挑大梁，经济发展韧性和活力进一步显现，发挥了稳经济关键支撑作用。

“大块头”有大担当

前三季度，广东、江苏分别实现地区生产总值96161.63亿元和93180亿元，山东、浙江分别为68125亿元和59182亿元，河南、四川分别为47785.44亿元和43387亿元，经济总量分别占据全国前六席。

从经济增速看，四川由一季度3.8%落后于全国，到上半年回升至5.5%追平全国，再到前三季度增长6.5%超过全国，呈现持续恢复、加快恢复的特点。浙江、山东分别同比增长6.3%和6.0%，江苏同比增长5.8%。广东、河南分别同比增长4.5%和3.8%，低于全国平均增速。

今年前三季度，6个经济大省的经济总量合计约占全国经济的44.7%。“经济大省在全国经济大局中占比较高，在稳定经济增长中发挥着‘压舱石’作用。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

工业是经济发展的主战场，前三季度经济大省工业经济稳步回升。山东41个工业大类行业中有33个实现增长，增长面为80.5%；江苏40个工业大类行业中有30个增加值同比实现增长，增长面75%，其中13个行业实现两位数增长；广东规上工业增加值连续5个月回升，在产大类行业增长面61.5%，比上半年提高7.7个百分点；四川8月当月规上工业增加值创近年来新高、增长22%。

其他主要经济指标也呈现向好势头，服务业稳定恢复，消费市场持续回暖，投资规模继续扩大。例如，前三季度，浙江服务业增加值同比增长7.3%，山东社会消费品零售总额同比增长8.2%。浙江固定资产投资同比增长8.5%，其中项目投资增长13.6%，制造业投资增长16.8%，基础设施投资增长6.8%；河南亿元及以上项目完成投资增长11.7%，比上半年加快3.7个百分点。

“前三季度，主要经济大省三次产业和需求加快恢复回升，供需双侧的主要指标基本超过同期全国平均水平，起到了引领、支撑和推动全国经济整体持续好转的重要作用。”中国宏观经济研究院决策咨询部形势室主任郭丽岩表示，各省因地制宜、因类施策，配合党中央大政方针，从供需双侧压茬出台了一系列务实举措，扩内需、提信心、防风险政策不断落细落实。

为高质量发展“打样”

“不仅是数量的增长，经济大省的发展质量也在提升，经济结构进一步优化，新经济发展优势更明显，对全国高质量发展发挥了积极引领作用。”娄飞鹏说。

主要经济大省高质量发展稳步推进，产业结构加快优化，新动能持续壮大。以江苏省为例，前三季度，在光伏设备、锂离子电池产业带动下，电气机械和器材制造业增加值同比增长16.8%。新能源汽车产销两旺，带动汽车制造业增长16.4%，拉动规上工业增长1.1个百分点。山东持续推进新旧动能转换，前三季度高技术产业投资增长35.0%，增速比上半年提高7.3个百分点。

浙江省统计局总统计师王美福表示，在三个“一号工程”持续推进过程中，浙江数字经济相关产业发展较快，创新投入较多，企业家对未来经济的发展信心也更足。前三季度，数字经济核心产业制造业增加值同比增长8.8%，数字经济核心产业投资增长52.1%；前8个月，规模以上工业研发费用相当于营业收入的比重为3.0%。这些都体现了经济增长动能结构在升级。

据郭丽岩观察，今年以来，主要经济大省主动顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加速推进制造业高端化智能化绿色化，新动能持续积聚壮大，数字化信息化赋能实体经济转型升级成效明显，智能制造的新场景新空间新需求不断涌现，高端制造业和高附加值产品呈现两位数甚至三位数高增长，有力推动产业链创新链价值链向高端攀升。在提升我国新产业新产品全球影响力过程中，经济大省也起到了关键作用。

记者梳理发现，在推动地方经济高质量发展进程中，民营经济贡献突出。例如，前三季度，浙江规模以上民营工业企业增加值增长7.6%，对规模以上工业增加值的贡献率为95.7%；山东民营企业实现进出口总值1.78万亿元，增长4.3%，占进出口总值的73.8%；广东民营企业进出口3.69万亿元，增长6.6%，拉动同期广东整体进出口增长3.8个百分点。

挖掘潜力多作贡献

当前，各地经济运行稳步恢复向好，但恢复基础还有待进一步巩固，实现全年经济社会发展目标仍需努力。近期，主要经济大省纷纷召开会议部署经济工作，冲刺四季度、打好收官战。

专家表示，从全国整体看，内需支撑明显增强，新动能凸显新优势，供需循环、产销互促明显加快，重点行业景气明显回升，经营效益持续改善，有基础有条件实现全年5%左右的预期增长目标，实际增速有望在5%以上。在实现量的合理增长的同时，质的有效提升也将得到体现。

推动全国经济持续向好，经济大省怎样更好“挑大梁”？郭丽岩认为，经济大省应当加速汇聚全国乃至全球中高端要素资源，推动更高附加值、更高科技含量、更高可靠性的行业加快发展，努力将超大规模市场潜力转变成实际有效需求，为增强国内大循环内生动力和可靠性作出更大贡献。同时，要用更多真招实招充分激发各类经营主体活力，在推进重点市场和区域市场一体化发展方面大胆尝试，为加快建设全国统一大市场提供更多成功经验。

(责编：杨曦、陈键)

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