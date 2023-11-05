马春阳

原标题：外资机构上调中国经济增长预期

2023年前三季度国民经济运行情况公布后，多家外资机构近日上调中国经济增长预期，认可中国资本市场投资价值。综合来看，外资机构预期边际好转的原因主要有以下几方面：一是下半年以来中国宏观政策不断加力提效，二是近期经济数据显示中国经济已呈现出企稳回升态势，三是当前A股估值已处于历史低位水平。

德意志银行集团中国区首席经济学家熊奕表示，随着逆周期调节作用不断显现，中国经济正逐步企稳，今年第四季度经济将逐渐反弹，预计今年第四季度经济增长率有望达5%。

瑞士百达亦持有类似观点。“8月下旬以来，政策支持节奏加快、力度加大，中国经济将在今年余下时间内实现温和复苏。”瑞士百达财富管理亚洲宏观经济研究主管陈东说。

不少机构也上调了对中国下半年经济增长的预期。摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌表示，考虑到8月经济数据好于预期，以及政策支持逐步传导，包括近期地方政府专项债券发行加速，可能会促进基础设施建设活动。此外，花旗银行也在近期将中国2023年经济增长预期上调。

值得关注的是，近期出炉的前三季度金融数据显示，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本下降，为经济回升提供了适宜的货币金融环境。

瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，9月新增社融超预期，信贷增速企稳。随着近期房地产政策持续调整，预计未来几个月房地产相关信贷将有所改善。

“总的看，中国经济持续向好的基本面依然坚实，在全球大型经济体中继续保持领先。”中国人民银行货币政策司司长邹澜在2023年三季度金融统计数据新闻发布会上表示，供给加快恢复，9月制造业PMI已升至扩张区间；消费显著回升，中秋国庆假期国内旅游收入已超过2019年同期；投资支撑稳定，基础设施、制造业民间投资增势较好，重点城市房地产成交回暖；物价总体回升，总供求更趋平衡，经济运行新亮点新变化明显增多。

对于四季度我国资本市场表现，外资机构也普遍看好。比如，高盛研究部股票策略团队研究报告看好A股的配置价值，以及自主可控、专精特新“小巨人”、新基建、可再生能源、电动汽车供应链等受政策支持和经济增长目标拉动作用较大的主题或板块。

在债券市场方面，景顺董事总经理、亚太区固定收益主管黄嘉诚表示，中国国债对于境外投资者的吸引力在于分散风险，十年期中国国债收益率从年初至今一直稳定在约2.6%的水平，未来中国国债收益率或短期内保持一段时间的稳健上行趋势。与此同时，中国持续推进资本市场高水平双向开放。随着投资者信心的恢复，未来3年至5年间，外资在中国债券市场的占比将进一步提升。

(责编：杨曦、陈键)

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