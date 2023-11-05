刘向东

原标题：把吸引和利用外资政策落实落细

日前，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出6个方面共24项政策举措，以更大力度、更加有效地吸引和利用外商投资。今年7月份，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过的《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》提出，要深化对外开放重点领域体制机制改革，完善开放型经济支撑和配套政策体系，积极主动把中国的对外开放提高到新水平。一系列吸引和利用外资的政策举措，彰显出我国持续推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的坚定决心。

在“稳外资”政策支持下，外商在华投资信心有所恢复且渐趋稳定。近年来，我国密集出台了“稳外资”系列政策举措。今年以来，美欧等跨国公司高管纷纷来华访问考察，反映出外资企业依然看好中国市场的发展潜力。中国欧盟商会2023年6月份发布的商业调查显示，近三分之二的会员表示如果市场准入得到改善，将考虑扩大在中国的业务。今年前8个月，全国新设立外商投资企业同比增长33%，也充分体现了外商在华长期投资和深耕中国市场的信心。

我国实际利用外资规模稳定增长，并呈现出结构持续优化的特点。2022年，我国吸引外资规模超过1.2万亿元，同比增长4.5%，受上年同期高基数影响，2023年前8个月中国实际使用外资同比下降了5.1%，仍高于全球外国直接投资同比增速预估值。吸收外资规模在保持平稳发展的同时，中国吸引外资结构和质量也得到持续优化提升，其中高技术产业成为实际使用外资的重要增长点，2023年1月至8月，中国高技术制造业实际使用外资增长19.7%。随着高水平对外开放系列举措逐步落地见效，预计中国实际利用外资规模仍会保持平稳增长。

同时，当前错综复杂的外部环境让吸引外资面临诸多困难和挑战。近年来，疫情对供应链构成威胁，地缘政治紧张局势带来新的挑战，中美贸易摩擦使不少跨国企业在华投资经营变得谨慎，再加上全球政策环境的不确定性，一些跨国企业考虑把安全因素置于效率之上，即根据供应链安全的重要性配置供应链资源。地缘政治紧张局势、国际局势的不确定性、对中国经济放缓的担忧，被认为是外商在华投资预期不稳的主要原因。

更大力度吸引和利用外资能有效改善预期和推动高质量发展。通过高质量引进外资，当期能有效稳定外商投资预期，提振外资对中国经济发展的信心，助力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，彰显中国坚定扩大开放和遵循市场规律的意志；远期还能持续推动供给结构优化调整，提升产业链供应链现代化水平，培育国际竞争合作新优势，推动国内国际双循环相互促进，彰显中国参与全球价值链分工协作能力。

当然，新形势下着力培育强大内需市场，不仅需要争取更多外资企业的理解和支持，引导外资企业继续深耕中国市场，还要增强国内大循环内生动力和可靠性，主动赢得发展时间和空间，缓解“脱钩断链”等外部压力。

贯彻落实好党的二十大和中央经济工作会议的精神，就要切实把更大力度吸引和利用外资的政策落实落细，打造好市场化法治化国际化一流营商环境，敢于主动突破“脱钩断链”的干扰。

稳定政策预期，合理缩减外资准入负面清单。落实好对外资企业的各项承诺尤其是市场开放和公平竞争的承诺，认真听取外商反馈意见，及时回应和解决外商反映的投诉、撤资处理等各类问题，让吸引外资的各项政策不走样、不变形。同时，加快出台全国跨境服务贸易负面清单，进一步取消或放宽外资股比限制，推动放宽服务领域类的市场准入，依法依规保障重大外资项目落地，尽早让外商平等享受更高水平开放政策及制度红利，增强其在华持续投资发展的决心和信心，充分体现出中国超大规模市场对跨国企业的“磁吸力”。

稳定市场预期，让外资公平分享中国市场成长的蛋糕。加大宏观政策力度，做到与市场的充分沟通，尽快推动经济整体性好转，为外资企业在华投资展业提供更多的市场机遇，提振外资对中国经济发展的信心，充分展现中国经济韧性强、潜力大、活力足以及长期向好趋势不变的美好前景。同时，要强化竞争政策的基础性地位，切实给予外资企业国民待遇，依法维持良好的市场秩序，敦促地方及时兑现招商引资时作出的承诺；引导更多外资扎根中国，一视同仁分享强大的国内市场，持续增强外资企业的获得感、公平感和归属感。

稳定安全预期，依法保护外商投资权益和人身安全。加快推进经济发展法治化建设进程，全面保护好外资企业在华合法权益。持续优化法治化的营商环境，加快厘清妨碍外资企业公平发展的各项政策文件，减少政府对外商企业展业经营的干预、干扰，修订完善反垄断法及监管执法制度；放松对外资企业利润离境的管制措施，精简外资投资收益汇出的手续流程；对外资企业人员出入境和在境内居住生活提供更多便利支持，切实依法保障外资企业外籍员工的财产和人身安全。

稳定国际预期，营造有利于内外资共同发展的环境。面对复杂变化的国内外形势，我国要继续坚定推进贸易投资的自由化便利化，积极建设低关税或零关税的自贸区网络，支持中外企业合作开拓第三方市场，创造更大范围的贸易自由化、投资便利化的国际环境，拓展区域内需市场，提升外资在全球布局的盈利能力。逐步推动中美经贸关系改善，积极扩大与全球贸易伙伴的经济联系，充分发挥企业、智库、非营利组织等民间交流的推进器作用，维护好多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

（作者系中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长、研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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