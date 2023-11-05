周 琳

原标题：为高铁建“大脑”

“把工作当作一种信仰，竭尽所能把它做好、做到极致，是我的目标。”中铁建工集团第三建设有限公司（以下简称“中铁建工集团第三公司”）副总经理周艳林常说。

20多年来，周艳林和团队先后参与天津地铁二号线、北京儿童医院、中国铁路总公司主数据中心、雄安容东安置房等多个重要工程的建设。他参建的工程获得过詹天佑奖、火车头奖、结构海河杯奖等多个奖项，他本人获得天津市“五一劳动奖章”、中国建筑协会科技进步奖、中国铁路工程总公司科学技术奖等荣誉称号。

以身作则显担当

2002年大学毕业后，21岁的周艳林进入刚成立的中铁建工集团第三公司。入职之后，他认真完成每一项工作，加强学习相关专业知识，在工程项目建设中不断实践，逐渐练就过硬的技术本领，并积累了丰富的管理经验。

2017年12月，中国铁路总公司主数据中心工程项目经理部成立，这是中国铁路总公司建造的第一座数据中心，是一项标杆工程。主数据中心作为铁路行业首个高等级、大规模的数据中心，承载着全国铁路重要信息系统与核心数据，是全路集中应用系统部署及数据资源存储信息系统承载平台，被称为高铁“大脑”。这对周艳林来说，既是机遇也是挑战。

主数据中心工程项目一期占地4.8万平方米，项目工期只有短短9个月，周艳林作为该项目的负责人之一，深感责任重大，面对工期紧、任务重的严峻考验，即便是节假日，他也坚守在一线工作岗位上，全面掌握工程进度，并对难点节点进行重点监督。

“我印象最深刻的是在工程的大干阶段，周艳林原有的病情突然加重，医生让他住院1个月，为了保证工期，他经常偷偷从医院跑出来，在现场一待就是1天。”时任项目生产经理的王迪伟说。

在周艳林的督导下，中国铁路总公司主数据中心项目管理团队高效运转，迅速完成7万立方米的土方回填，仅12天就完成水、电、路畅通及地面平整工作。

“我们是双职工，特别能理解老周的工作性质。我就是担心他工作太拼，熬坏身体。”说起周艳林，妻子黄岭放心不下。

工程初期正值严冬，零下十几摄氏度的低温环境让施工作业队伍面临重重困难。在如此恶劣的条件下，周艳林以身作则，日夜紧盯施工现场，带领管理团队及时巡视整改施工安全隐患和各类物资问题，在1个月内完成土方开挖3.5万立方米，桩基施工5021根。

严寒影响了施工进程，周艳林带领团队通过有效调配生产资源，持续夯实技术管理基础，压缩各道工序衔接时间，不断提高施工整体效率，并克服极端天气的影响，终于完成了近4.5万平方米信息楼主体结构施工以及6000平方米柴发楼主体结构施工。

精益求精铸精品

“精益求精、铸造精品”是周艳林的施工理念，无论是在技术岗位还是在管理岗位，他始终具有强烈的精品意识，将工程质量和项目效益摆在首位。

为了将高铁“大脑”工程打造为中国中铁股份公司的“样板工地”。开工的第一天，周艳林带领项目部全体员工前往中铁建工集团清河站项目部观摩交流，实地学习样板引路做法和工程涉及的各专业施工亮点，并应用到高铁“大脑”工程项目建设中。

施工中，周艳林以“抓工程技术，一丝不苟；抓工程进度，一着不让；抓工程安全，一刻也不放松”为具体要求，认真履行领导带班检查制度，组织各类检查50余次，发现问题80余条，并对问题进行监督整改，整改合格率达100%。

“周艳林敢想敢干，思维和方法都很超前。主数据中心工程项目花了9个月时间建成。如果没有周艳林的担当和指导，工程进度恐怕会打折扣。”周艳林的老搭档、时任中国铁路主数据中心项目党支部书记徐志敏说。

为了将安全生产制度化，让员工形成安全生产的习惯，周艳林编制了7份项目经理部安全制度文件。不仅如此，他一方面组织人力在施工场区安装了几十个摄像头，以便在智慧工地监控室和手机APP上能够实时跟进项目进展情况；另一方面对施工中可能存在的危险进行认真梳理与排查，并针对事故隐患制订了13条应急预案，亲自监督落实，确保施工现场零事故。他带领项目全体员工24小时轮班，团结协作、攻坚克难，保证了项目的顺利实施，确保了高铁“大脑”按时启用。

干一行，爱一行，专一行。在周艳林看来，做人要有担当精神，出现问题敢于负责；做工作要精益求精，把一件事做到更好、做到极致。

培养人才带队伍

“熟悉周老师的人都知道，他在工作上有股‘倔’劲，尤其是涉及员工学习提升的事，他主张‘不放过’，即员工不好好学习不放过、部门不认真考试不放过、导师不负责点评不放过。正是由于师傅的严格管理，才为集团培养了一批批优秀人才。”中铁建工集团第三公司项目经理高军回忆起师傅周艳林时说。

周艳林认为，培养人才，干部要做到德高为师、身正为范，以德服人、以能服人，“项目班子一定要用好人才资源，及时解决员工的各项需求和实际困难，这样才能让他们安心工作”。

为夯实人才培育制度，周艳林在全公司推动落实“双导师带徒”和开展“强基课堂”制度，通过“员工上讲台、集体日常学习、以考促学”等措施，丰富学习模式，帮助员工职业技能发展把好理论关。

周艳林作为党支部的宣传委员，还坚持把理论研读与实地践学相结合。他主动讲党课，鼓励党员们发挥模范带头作用，积极干事创业。

“要珍惜当下、热爱事业，汲取基层养分，多积尺寸之功，让自己全方位发展。”周艳林经常对年轻党员说。

“他总是以身作则，对年轻人言传身教、倾囊相授，为公司培养出一大批优秀的项目经理、商务经理等，为企业实现高质量发展奠定了坚实的人才基础。”高军说。

如今，周艳林已成为中铁建工集团第三公司副总经理，但他不曾放慢前进的脚步，依旧肩负着助推企业快速改革、高效发展的重任。“我还要继续为国家铁路事业建设发展贡献力量。”周艳林说。

(责编：杨曦、陈键)

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