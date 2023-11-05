樊曦

新华社北京11月5日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，5日，在位于南昌市高新区的昌九高铁天祥大道隧道始发井口，随着国内高速铁路隧道最大直径盾构机——“英雄号”盾构机刀盘缓缓转动， 由昌九城际铁路公司建设管理、中铁十四局集团承建的天祥大道隧道开始掘进。

昌九高铁连接江西省南昌市和九江市，线路从安九高铁庐山站引出，南至昌赣高铁南昌东站，正线全长137.7公里，设计时速350公里。

据昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任介绍，天祥大道隧道全长约6.4公里，是目前国内施工环境和穿越地质条件最为复杂的高铁盾构隧道之一，也是昌九高铁全线控制性工程。隧道为单洞双线隧道，其中盾构段长4.4公里，采用直径达14.8米的泥水平衡盾构机掘进。

中铁十四局项目盾构经理王兴表示，针对施工重难点，项目团队在刀盘结构、刀具类型、驱动密封、耐压耐腐蚀等方面进行了针对性研究与设计，量身打造了“英雄号”盾构机。盾构机总长134米，重约3700吨，采用刀盘液压磨损检测装置等多项创新技术。

昌九高铁是我国“八纵八横”高铁主通道之一京港（台）通道的重要组成部分，也是打通江西省南北向时速350公里高铁通道的关键区段，对于加强区域经济联系、打造昌九一体化综合交通运输体系，促进江西高质量跨越式发展具有重要意义。

(责编：杨光宇、袁勃)

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