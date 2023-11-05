新华社上海11月5日电 题：进博会全面恢复线下举办 中国再次向世界发出开放强音

新华社记者

第六届中国国际进口博览会5日在上海开幕。在世界经济面临诸多挑战的背景下，这一在新冠疫情后首次全面恢复线下举办的全球经贸盛会，再次向世界释放出中国持续推进高水平对外开放、与各国共享发展机遇的强烈讯息。

本届进博会吸引了154个国家、地区和国际组织的来宾。超过3400家参展商和近41万名专业观众注册报名，全面恢复到疫情前水平。企业展展览面积创新高，创新孵化专区展览面积和项目数量较上届增加一倍。

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会由中国国家主席习近平亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，旨在扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。

“中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席5日在向第六届进博会的致信中说。

11月5日，参观者在第六届进博会欧姆龙公司展出的黑海豚靶向磁刺激机器人展品旁交流。新华社记者 方喆 摄

更加开放的“金色大门”

从高灵活度机器人、罕见病创新疗法到叙利亚香水、阿富汗地毯，来自世界各国的商品和服务汇聚进博会展馆，向参观者展示全球自由贸易的巨大潜力。

自2018年首次举办以来，进博会见证了中国主动向世界开放市场的诚意和实际行动，被称为通往中国市场的“金色大门”。

前五届进博会，有131个国家和国际组织参加国家综合展，首发新产品、新技术、新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。

国务院总理李强在第六届进博会开幕式上发表主旨演讲时表示，中国将持续推进“市场机遇更大”的开放、“规则对接更好”的开放、“创新动能更足”的开放和“包容共享更强”的开放。

积极扩大进口、实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单、进一步放宽市场准入、与各方加强创新合作与成果共享……在改革开放45周年之际，中国在本届进博会上就对外开放作出新的宣示。

这让通用汽车全球执行副总裁、中国公司总裁柏历感到激动不已。“无论对外资企业还是对全球经济而言，中国未来继续扩大开放的预期都极其鼓舞人心。”他说。

与往届相比，今年进博会参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业数量均为历届之最，彰显这一中国对外开放的大平台为全球经贸发展带来的可贵确定性。

柏历将进博会称为中国持续深化对外开放的“完美例证”。他说：“本届进博会全面恢复线下举办令人振奋。日益开放的中国及其经济活力对于世界各国企业来说拥有强大吸引力，我们非常期待借助进博会进一步挖掘中国市场的潜力。”

一系列全球首发、中国首秀将继续成为进博会上最亮眼的风景线。本届进博会上，预计有超400项新产品、新技术、新服务集中亮相。

今年是美国企业福迪威连续第六年参展，他们将展出工业4.0、绿色能源、低碳交通和智慧医疗等领域的新技术和解决方案。

“连续六年举办进博会彰显了中国坚持对外开放的决心。”福迪威亚洲总裁洪斌顺说。

11月5日在第六届进博会消费品展区乐高集团展台拍摄的“玩乐之心”主题装置。新华社记者 丁汀 摄

更具前景的机遇之窗

在全球经济下行压力增大的形势下，更加开放、更有活力的中国让进博会上的外资企业看到了宝贵商机。

挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿说，对于各国的参展商和观众来说，进博会提供了一扇真正理解中国市场活力及其巨大机遇的窗口。

“我非常期待本届进博会。今年是疫情后的第一年，展馆人气会急剧上升，氛围会更热烈，会有更多激动人心的事发生。我相信这会是极其成功的一届展会。”他说。

近几个月来，中国经济积极因素不断累积，工业、服务业、消费、投资等多个指标回升。多家外资金融机构上调了中国经济增速预期。中国对世界经济的“稳定器”和“动力源”的作用更加凸显。

中国经济高质量发展带来的新机遇让更多外资企业闻风而动。本届进博会上，能源低碳、人工智能等科技前沿类展览专区以及生活消费类题材展览面积增长30%。

来自德国的医疗健康企业勃林格殷格翰是第五次参展。过去五年，这家企业通过进博会带来近30款创新产品和解决方案，其中多款已经在华获批落地，一些转化为重大投资项目，让它从“展商”升级成了“投资商”。未来五年，公司计划在华研发投入超40亿元。

“中国将创新置于现代化建设的核心，对创新的重视有助于医疗健康跨国公司挖掘中国市场的巨大潜力。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官董博文说，“对于像我们这样的创新企业来说，中国持续扩大开放是重大机遇。”

11月2日，第六届进博会场馆国家会展中心（上海）外景。新华社记者 辛梦晨 摄

更加包容的发展之路

无论是大国还是小国、大企业还是小公司，都能在进博会找到进入中国市场的“快车道”。

巴基斯坦展商哈比曾在第四届进博会带来爆款商品巴基斯坦盐灯。包括在进博会期间收获的订单以及依托绿地贸易港旗下南京路的“进博集市”，他一共卖了大大小小共计约6万件盐灯。

“中国市场是非常具有韧性的，现在很多老客户都已经开始主动联系我想要订新品。”他说，“我期待通过进博会，让中国消费者关注到巴基斯坦手工艺品，帮助巴基斯坦的手工艺品行业持续发展。”

本届进博会上，境外组展机构组织约1500家中小企业参展，数量和面积较上届增长近四成。进博会还为来自30个最不发达国家的约100家企业提供免费展位等支持。

习近平主席在5日的致信中强调，希望进博会更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

哈萨克斯坦展商叶胜利今年是第一次参加进博会，带来了当地的营养小麦粉、骆驼奶粉、能量棒、饼干等食品参展。她对这趟进博之旅充满期待。

“进博会给了我们探索中国市场的机会。我们希望在这里与不同国家的制造商、供应商、采购商建立战略合作关系，进一步扩大市场份额，吸引更多的消费者，提供多样化的产品及服务。”她说。（记者王秀琼、许晓青、周蕊、徐瑞青、黄泽晨、马欣然）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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