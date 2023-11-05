新华社北京11月5日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家发展改革委副主任丛亮5日表示，要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，尽快把国债资金落实到符合条件的项目。

中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在国家发展改革委召开动员部署会，布置启动增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力有关工作。

丛亮在会上说，增发国债在当前形势下具有特殊重要意义，有利于加快我国重点地区灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力，缓解地方支出压力、支持地方项目建设。

“为切实提高投资精准有效性，此次增发国债资金全部按项目安排和管理。”丛亮说，一是国债资金要根据项目情况进行安排，用地、环评等要素要对符合条件的项目加强保障；二是优先支持国家和地方规划中明确的重点项目，对于没有专门规划的领域，要抓紧制定实施方案，明确具体支持范围、建设任务、安排标准等，确保项目安排科学合理。

丛亮表示，下一步应重点从抓紧做好项目申报、严格加强项目审核、及时下达项目清单和资金以及切实强化要素保障等四方面做好工作。

财政部副部长朱忠明说，为更好保障国债资金使用效率，财政部将立足财政职能，积极主动做好这项工作，配合抓好项目申报，及时下达预算和拨付资金，统筹做好地方资金的落实，加强国债资金的监管。

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，此次增发国债项目原则上应为“十四五”规划、国务院及国务院有关部门批复的重点专项规划和区域规划，或省级规划和相关实施方案中的重点项目。“项目应研究论证充分，具备一定前期工作基础，要严格落实各渠道建设资金，确保资金拼盘完整闭合。”他说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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