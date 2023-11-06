原标题：寒潮来袭，我们如何防范

11月5日，中央气象台“四预警”齐发——同时发布暴雪橙色预警、寒潮蓝色预警、大风蓝色预警、强对流天气蓝色预警，预计未来三天受强冷空气影响，我国大部将会出现降温雨雪天气，天气形势复杂，多类型天气均影响较大。

“这轮强冷空气过程影响范围大、强度强、雨雪相态复杂、伴有强对流、降雪有极端性。”中央气象台首席预报员方翀提醒，要注意对农牧业生产、交通运输、能源保供等方面的影响。

局部地区降雪强度可能突破历史同期极值

中央气象台预报，这股冷空气将影响西北地区和我国中东部地区，气温将普遍下降6至10摄氏度。特别是内蒙古中东部、东北地区中南部和江淮等地部分地区，降温幅度将达到12至14摄氏度，局地达16摄氏度以上。

伴随这股冷空气，我国内蒙古中东部和东北地区还会出现比较明显的雨雪天气，主要降水时段集中在5日夜间至6日。其中，内蒙古东部、吉林、辽宁西部和黑龙江等地将会出现大到暴雪，内蒙古东南部和黑龙江东南部等地局地可能出现特大暴雪。

方翀介绍，此轮天气过程具有鲜明的特点。影响范围较大，西北地区和我国中东部地区都会受到这股冷空气的影响。而且，大风降温强度较强，长江流域以北大风普遍达到5级以上。

同时，雨雪相态较为复杂。方翀说，此轮天气过程不只有雨雪天气，还有雨夹雪以及冻雨天气。冻雨可能发生在吉林中北部和黑龙江中东部，哈尔滨、鸡西、牡丹江等地6日凌晨至下午局地可能出现冻雨。相比于东北地区的冻雨，江南等地将出现雷暴大风和短时强降水。

值得关注的是，此次冷空气带来的降雪，强度有较强的极端性。“预计此次天气过程中整个降雪的强度将会达到特大暴雪量级，东北地区及内蒙古中东部地区的降雪量可能达到10毫米至30毫米，局部地区达40毫米以上，接近或有可能突破历史同期极值。”方翀表示。

农牧、交通等行业须做好预防应对工作

方翀指出，此轮冷空气过程将会对农牧业生产、交通运输、能源保供等方面产生不同程度的影响，谨防“风吹雪”“暴风雪”和“冻雨”等天气影响。

在农业方面，温室大棚将受到较大影响，较大降雪、大风天气容易引发大棚垮棚、棚膜受损等情况，造成损失。为此，气象专家建议，提前做好温室大棚防风、加固工作，及时采取增加防风绳、加固棚架等措施；降雪过程中及时清除温室大棚上部积雪，避免出现垮棚和影响采光；调控好棚室内温、湿度，预防作物冻害、病害。

在交通运输方面，雨雪、寒潮易造成能见度下降、路面湿滑、道路结冰或积雪、雪阻，造成交通拥堵和事故。气象专家建议，及时做好除雪除冰工作，老人、小孩及体质较弱人群应尽量减少在降雪时段出门。同时，海上风力较大，航运和作业渔船需注意安全。

在能源保供方面，冻雨外加湿雪将导致电力或通信线路出现积雪或弱结冰。建议加强电力、通信等线路和设施的巡查、维护和加固。此外，雨雪寒潮影响期间气温下降明显，城乡居民对电力、供暖等能源需求量将增大，对影响区域内煤电油气等能源调配及供应方面需求也将进一步提高。

针对此次冷空气过程影响，各地强化预报预警和精细化服务，预防和应对可能出现的气象灾害风险。如，内蒙古加密天气会商，滚动制作“短期区域天气预报”“中期逐日天气预报”“寒潮蓝色预警信息”等信息，并发布牧用天气预报，提醒牧区做好牲畜防寒保暖工作。吉林在高速服务区做好应急准备工作，防范“风吹雪”造成服务区拥堵，并在重点路段、国省干线的极端陡坡重要交叉口设专人管护。陕西公路局加强各高风险路段巡检，榆林市供热公司结合气象预报加强指挥调度增大供暖力度，确保暖气供应需求。

（本报北京11月5日电 本报记者 陈海波）

(责编：罗知之、陈键)

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