人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台支招——

寒潮来袭，我们如何防范

2023年11月06日09:12 | 来源：光明日报
小字号

原标题：寒潮来袭，我们如何防范

11月5日，中央气象台“四预警”齐发——同时发布暴雪橙色预警、寒潮蓝色预警、大风蓝色预警、强对流天气蓝色预警，预计未来三天受强冷空气影响，我国大部将会出现降温雨雪天气，天气形势复杂，多类型天气均影响较大。

“这轮强冷空气过程影响范围大、强度强、雨雪相态复杂、伴有强对流、降雪有极端性。”中央气象台首席预报员方翀提醒，要注意对农牧业生产、交通运输、能源保供等方面的影响。

局部地区降雪强度可能突破历史同期极值

中央气象台预报，这股冷空气将影响西北地区和我国中东部地区，气温将普遍下降6至10摄氏度。特别是内蒙古中东部、东北地区中南部和江淮等地部分地区，降温幅度将达到12至14摄氏度，局地达16摄氏度以上。

伴随这股冷空气，我国内蒙古中东部和东北地区还会出现比较明显的雨雪天气，主要降水时段集中在5日夜间至6日。其中，内蒙古东部、吉林、辽宁西部和黑龙江等地将会出现大到暴雪，内蒙古东南部和黑龙江东南部等地局地可能出现特大暴雪。

方翀介绍，此轮天气过程具有鲜明的特点。影响范围较大，西北地区和我国中东部地区都会受到这股冷空气的影响。而且，大风降温强度较强，长江流域以北大风普遍达到5级以上。

同时，雨雪相态较为复杂。方翀说，此轮天气过程不只有雨雪天气，还有雨夹雪以及冻雨天气。冻雨可能发生在吉林中北部和黑龙江中东部，哈尔滨、鸡西、牡丹江等地6日凌晨至下午局地可能出现冻雨。相比于东北地区的冻雨，江南等地将出现雷暴大风和短时强降水。

值得关注的是，此次冷空气带来的降雪，强度有较强的极端性。“预计此次天气过程中整个降雪的强度将会达到特大暴雪量级，东北地区及内蒙古中东部地区的降雪量可能达到10毫米至30毫米，局部地区达40毫米以上，接近或有可能突破历史同期极值。”方翀表示。

农牧、交通等行业须做好预防应对工作

方翀指出，此轮冷空气过程将会对农牧业生产、交通运输、能源保供等方面产生不同程度的影响，谨防“风吹雪”“暴风雪”和“冻雨”等天气影响。

在农业方面，温室大棚将受到较大影响，较大降雪、大风天气容易引发大棚垮棚、棚膜受损等情况，造成损失。为此，气象专家建议，提前做好温室大棚防风、加固工作，及时采取增加防风绳、加固棚架等措施；降雪过程中及时清除温室大棚上部积雪，避免出现垮棚和影响采光；调控好棚室内温、湿度，预防作物冻害、病害。

在交通运输方面，雨雪、寒潮易造成能见度下降、路面湿滑、道路结冰或积雪、雪阻，造成交通拥堵和事故。气象专家建议，及时做好除雪除冰工作，老人、小孩及体质较弱人群应尽量减少在降雪时段出门。同时，海上风力较大，航运和作业渔船需注意安全。

在能源保供方面，冻雨外加湿雪将导致电力或通信线路出现积雪或弱结冰。建议加强电力、通信等线路和设施的巡查、维护和加固。此外，雨雪寒潮影响期间气温下降明显，城乡居民对电力、供暖等能源需求量将增大，对影响区域内煤电油气等能源调配及供应方面需求也将进一步提高。

针对此次冷空气过程影响，各地强化预报预警和精细化服务，预防和应对可能出现的气象灾害风险。如，内蒙古加密天气会商，滚动制作“短期区域天气预报”“中期逐日天气预报”“寒潮蓝色预警信息”等信息，并发布牧用天气预报，提醒牧区做好牲畜防寒保暖工作。吉林在高速服务区做好应急准备工作，防范“风吹雪”造成服务区拥堵，并在重点路段、国省干线的极端陡坡重要交叉口设专人管护。陕西公路局加强各高风险路段巡检，榆林市供热公司结合气象预报加强指挥调度增大供暖力度，确保暖气供应需求。

（本报北京11月5日电 本报记者 陈海波）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从法国农场到中国餐桌——舌尖上跨越两万里
　　食无国界，飘香万里。在开放的中国，消费者在家门口的超市就可以买到质优平价的正宗法国食品。…
从千年古镇到特色苗寨 “四好农村路”见证乡村华丽蝶变
　　豆沙关古称石门关，位于云南省昭通市盐津县西南部，是古时由蜀入滇的第一道险关。在豆沙关有一条五尺道，是连接云南与内地的最古老的官道，也是连接中原、四川与云南的南方丝绸之路东线主道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部