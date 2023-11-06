原标题：第134届广交会：彰显我国外贸韧性与活力

11月4日，第134届广交会线下展在广州圆满落幕，线上平台常态化运行。

在当前全球贸易持续疲软、外贸承压前行的背景下，规模更大、质量更优、创新更强的“中国第一展”无疑是一剂“强心针”——一场场交易洽谈热烈展开，一个个订单签约接连达成，本届广交会上热闹非凡的贸易合作景象，呈现出中国与世界经济交融互动的生动图景。

11月3日，记者在现场看到各个展馆内仍是人头攒动，参展企业正抓紧时间接洽商谈，境外采购商依然热情高涨，希望抓住最后的机会再转转。

“本届广交会人气超旺，超出我们的预期！我们展位里十几张洽谈桌几乎没有空席的时候，每天都有至少300位采购商来洽谈，有的甚至要在展馆通道排队等位。”江苏兴达文具集团董事长宋仕良满是欣喜，“我们预计将收获超过200万美元的订单。”

主打童车玩具及车辆模型等产品的星辉互动娱乐股份有限公司，以一系列拥有自主知识产权的创新产品吸引了采购商的目光。“第三期开展4天，我们接到了100多万美元的订单。”该公司国际业务部副总监林美儿说，“随着市场需求不断升级，市场对产品质量和精细化程度的追求也在不断提高，中国玩具企业拥有跨界创新能力和供应链优势，这是全球采购商最看重的。”

“老广交”满载而归，“新朋友”亦收获颇丰。“参加上一届广交会时，我们结识了一位澳大利亚客户，如今她已成为公司的回头客，这给了我们拓展国际市场的信心。”四川俊业农业科技有限公司董事长周俊英告诉记者，“本届广交会境外采购商明显增加，开展以来每天都有不少采购商前来与我们交流。目前我们已收到来自韩国、美国采购商约80万美元的意向订单，与越南、印度尼西亚以及拉美的客户也在进一步洽谈合作。”

通过广交会这扇窗，供采双方都感受到中国外贸的新变化。其中，既有中国制造创新升级之变，也有境外采购商客源之变，折射出中国外贸市场日益多元化的特征。

作为一名“老广交”，南通铁人经贸有限公司副总经理黄璜见证了这种变化：“本届广交会人气旺主要体现在两个维度：一是境外采购商更多了，特别是欧美采购商增多；二是新面孔更多了，第三期开展以来我们大约接待了400位新客户，来自‘一带一路’共建国家的采购商明显增多。”

截至11月3日，本届广交会线下参会的境外采购商中来自“一带一路”共建国家的采购商约12.6万人，占比63.9%，比第133届增长68.6%。参展企业与“一带一路”共建国家采购商线下成交122.7亿美元，比第133届增长2%。

在2008年第一次参加广交会后，来自俄罗斯的马克西姆·马卡洛夫就将广交会视为每年必参加的展会之一。在他看来，很多行业类展会普遍专注于某一领域，而广交会的展馆之大、产品品类之全让他不虚此行。

本届广交会第三期开展第一天，第一次参加广交会的伊朗采购商巴赫拉姆就看中了湖北洋田塑料制品有限公司展出的一款童车，当场签下8万美元的订单，并现场支付了1万美元的订金。巴赫拉姆翻开手机的支付页面给记者看，笑着说：“来广交会就像打开了百宝箱，我可以在这里淘到市面上很难找到的宝贝，开阔了眼界，收获也不小，期待以后每一届都能来！”

记者在采访中发现，许多参展企业早已“嗅”到外贸出口市场结构的变化，而广交会已成为企业巩固老客户、结识新客户的重要平台。

洋田公司外贸总经理赵琼告诉记者：“这几天我们接待了600多位境外采购商，比2019年增加了80%，‘一带一路’共建国家的采购商占比很大。”为此，该公司细分市场和产品，根据不同市场需求设计研发车型款式。“共建‘一带一路’倡议为企业提供了前所未有的机遇，我们必须积极主动出击，寻觅更多商机。”赵琼表示，公司通过广交会获得了更多客户和订单，对第四季度以及明年的订单量保持乐观。

第134届硕果累累的广交会在羊城明媚的秋日中画上句号，再次印证了中国外贸的超强韧性与澎湃活力。

（本报记者 唐一歌 吴春燕）

(责编：罗知之、陈键)

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