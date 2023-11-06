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2023年快递业务旺季拉开帷幕

11月前四天快递揽收量超20亿件

2023年11月06日09:12 | 来源：光明日报
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原标题：2023年快递业务旺季拉开帷幕

　　 本报北京11月5日电（记者董蓓）国家邮政局监测数据显示，11月1日至11月4日，全网快递累计揽收量20.27亿件，同比增长16.1%，环比增长31.0%，再创历史新高，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。

　　 据了解，今年快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。日前，国家邮政局召开2023年快递业务旺季服务保障工作动员部署电视电话会议，要求全系统全行业继续发挥“错峰发货、均衡推进”核心机制作用，坚持安全运行与保障质量并重、末端稳定与维护权益并重，努力打造畅通旺季、安全旺季、暖心旺季。

　　 每年的快递业务旺季都是行业发展动能进一步释放的关键时期，也是企业产能提升的重要窗口期。为应对旺季高峰，邮政快递业在场地、车辆、分拣设备、信息系统等方面进行了扩容和升级，行业的承载能力和运行效率实现大幅提升，并对人员进行了储备和培训，以满足人民日益增长的更好用邮需要。

(责编：罗知之、陈键)
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